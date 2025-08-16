Ajacied al twee jaar niet meer in Oranje: 'Ik zie een klein kansje, de deur is nooit dicht'

durft te dromen van deelname aan het WK met het Nederlands elftal. De reserveaanvoerder van Ajax speelde in september 2023 zijn laatste interland, maar hoopt zich via een goed seizoen met Ajax weer in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman.

Berghuis is het seizoen goed begonnen: in de voorbereiding scoorde hij al vijf keer en zondag gaf hij twee assists in de Eredivisie-openingswedstrijd tegen Telstar (2-0 zege). De nieuwe trainer John Heitinga probeert aanvallender te spelen dan voorganger Francesco Farioli en daardoor is er ook voor Berghuis meer kans om zich voorin te laten gelden.

Een terugkeer in Oranje sluit hij niet uit. “Je hebt er invloed op door goed te spelen. Ik zit er al lang niet bij. Er zijn niet veel linkspoten in de voorhoede. Al is het in een opportunistische rol of in een andere rol, ik weet dat ik nog steeds een kans of gevaarlijke doelpoging kan creëren. Ik zie daar nog wel een klein kansje.”

“Ik zal het gewoon moeten laten zien. Voor mij is de deur nooit dicht. Het zou een enorme eer zijn”, vertelt de 33-jarige Ajacied, die ziet dat Oranje zonder hem ook niet slecht presteert. “Ze zijn met een geweldige lichting goed bezig. Ik weet het niet. Ik geloof in mezelf. Als ik naar de selectie kijk, denk ik dat ik wat in te brengen heb, op wat voor manier dan ook.”