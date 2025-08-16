Live voetbal 1

Ajacied al twee jaar niet meer in Oranje: 'Ik zie een klein kansje, de deur is nooit dicht'

Elftalfoto van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
1 reactie
Dominic Mostert
16 augustus 2025, 13:00

Steven Berghuis durft te dromen van deelname aan het WK met het Nederlands elftal. De reserveaanvoerder van Ajax speelde in september 2023 zijn laatste interland, maar hoopt zich via een goed seizoen met Ajax weer in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman.

Berghuis is het seizoen goed begonnen: in de voorbereiding scoorde hij al vijf keer en zondag gaf hij twee assists in de Eredivisie-openingswedstrijd tegen Telstar (2-0 zege). De nieuwe trainer John Heitinga probeert aanvallender te spelen dan voorganger Francesco Farioli en daardoor is er ook voor Berghuis meer kans om zich voorin te laten gelden.

Artikel gaat verder onder video

Een terugkeer in Oranje sluit hij niet uit. “Je hebt er invloed op door goed te spelen. Ik zit er al lang niet bij. Er zijn niet veel linkspoten in de voorhoede. Al is het in een opportunistische rol of in een andere rol, ik weet dat ik nog steeds een kans of gevaarlijke doelpoging kan creëren. Ik zie daar nog wel een klein kansje.”

“Ik zal het gewoon moeten laten zien. Voor mij is de deur nooit dicht. Het zou een enorme eer zijn”, vertelt de 33-jarige Ajacied, die ziet dat Oranje zonder hem ook niet slecht presteert. “Ze zijn met een geweldige lichting goed bezig. Ik weet het niet. Ik geloof in mezelf. Als ik naar de selectie kijk, denk ik dat ik wat in te brengen heb, op wat voor manier dan ook.”

➡️ Meer over Steven Berghuis

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Edson Álvarez met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

'Álvarez slechts derde keus, Ajax op de achtergrond bezig met twee andere namen'

  • Gisteren, 19:03
  • Gisteren, 19:03
John Heitinga

Heitinga eerlijk over Álvarez-geruchten en verklapt Ajax-debutant in Deventer

  • Gisteren, 15:14
  • Gisteren, 15:14
Zaakwaarnemer Álvarez reageert op Ajax-gerucht: 'Moeilijk, maar niet onmogelijk'

Zaakwaarnemer Álvarez reageert op Ajax-gerucht: 'Moeilijk, maar niet onmogelijk'

  • Gisteren, 15:02
  • Gisteren, 15:02
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Copa
1.912 Reacties
704 Dagen lid
22.368 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kom op man, het is over en uit. Je moet me denken aan dani de witte of zoiets, die droomde ook en die jongen die bij Psv balde later bij Twente en nu nergens meer om een of ander onoorbaar akkefietje die vond ik dat hij kans maakte. Al dit soort dromen zijn bedrog

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
1.912 Reacties
704 Dagen lid
22.368 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Kom op man, het is over en uit. Je moet me denken aan dani de witte of zoiets, die droomde ook en die jongen die bij Psv balde later bij Twente en nu nergens meer om een of ander onoorbaar akkefietje die vond ik dat hij kans maakte. Al dit soort dromen zijn bedrog

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
1
0
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

Meer info

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel