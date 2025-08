Steven Berghuis: 'Ik wilde het stil houden, nu houden we erover op'

is fit gebleven in de zomer en daar heeft yoga bij geholpen. De aanvaller van Ajax wil echter niet te lang stilstaan bij zijn nieuwe hobby.

Berghuis vertelde onlangs aan het Algemeen Dagblad dat hij is begonnen met yoga, mede op advies van Ajax. De keuze heeft te maken met zijn herstel van een rugblessure. “Door die rug wil je ruimte in de heupen en alle spiergroepen houden. Als je het een jaar lang, twee keer 75 minuten in de week doet, kunnen die extra oefeningen daar heel erg bij helpen", legde hij toen uit.

Artikel gaat verder onder video

"Ik dacht er vaker aan, maar dit vond ik een mooi moment. Ik weet het niet, ik wil gewoon zo lang mogelijk voetballen. Het ging altijd vanzelf en als dat ineens niet meer zo is, dan is dit iets waar je een stap in moet zetten. Dat heb ik gedaan”, zei Berghuis.

Zondagmiddag werd hij er na Ajax – AS Monaco (2-2) nog eens naar gevraagd door Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen. “Ik wilde het een beetje stil houden, maar dat lukt niet als jij zulke vragen stelt”, lachte hij. “Het is ergens in Amsterdam, twee keer in de week. Ik kwam uit een vervelende rugblessure, met een kleine uitstulping in m'n onderrug. Maar nu beginnen we er niet meer over.”

Ronald de Boer reageert

Analist De Boer begrijpt wel waarom Berghuis met yoga is begonnen. “Als je ouder wordt, moet je naar dingen grijpen die je kunnen helpen om de jonge jongens bij kunt houden. Als je nog een paar jaar mee wilt gaan, moet je serieus bezig zijn met je lichaam.”

Berghuis had het liever over bijvoorbeeld het verloop van de voorbereiding. Hoe heeft hij die ervaren? “Het is een beetje hetzelfde als de laatste jaren eigenlijk. Je hebt het gevoel dat je een klein beetje opnieuw moet beginnen. We zijn een paar jongens kwijtgeraakt, de hele staf weer kwijtgeraakt. Een andere manier van spelen, toch wel, in bepaalde dingetjes, wat veel invloed heeft op een voetbalwedstrijd. We zijn jong, maar wel talentvol. We hebben nog wel wat stappen te nemen in ons spel. Daar zijn we mee bezig.”