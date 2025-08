Ajax speelt gelijk in laatste test voor start Eredivisie, Brobbey valt uit

Ajax heeft in de laatste oefenwedstrijd voor de start van het nieuwe seizoen gelijkgespeeld tegen AS Monaco. zette de ploeg van trainer John Heitinga in de eerste helft op voorsprong, maar de Monegasken namen daarna de leiding. Een late gelijkmaker van invaller bepaalde de eindstand op 2-2.

Heitinga kon zondag nog geen beroep doen op zijn nieuwe nummer 10, Oscar Gloukh. De Israëliër, donderdag voor minimaal 14,75 miljoen euro overgekomen van Red Bull Salzburg, beschikt nog niet over een werkvergunning en maakte zodoende geen deel uit van de wedstrijdselectie. Ook Lucas Rosa ontbrak: de rechtsback kampt met lichte knieklachten. In de basisopstelling was wel plaats voor spelers als doelman Vítezslav Jaros, verdedigers Aaron Bouwman en Owen Wijndal en Steven Berghuis, die rechts voorin het vertrouwen kreeg. In de spits kreeg Wout Weghorst de voorkeur boven Brian Brobbey, die in verband wordt gebracht met een vertrek en zichzelf terugvond op de bank.

Artikel gaat verder onder video

Ajax had het in het eerste bedrijf verdedigend lastig met Monaco, dat aantrad met oud-PSV'er Jordan Teze maar zonder aanwinsten Paul Pogba en Ansu Fati, die beiden nog niet volledig wedstrijdfit zijn. Aan de overkant kreeg Raúl Moro de eerste grote kans op de openingstreffer. Na ruim twintig minuten spelen werd de Spanjaard diep gestuurd door een splijtende pass van Berghuis. Monaco-doelman Philipp Köhn wist met de voeten echter redding te brengen op de inzet van de zomeraanwinst. Even later was het alsnog raak. Na een fraaie een-twee met Davy Klaassen zette Kenneth Taylor de Amsterdammers van dichtbij op 1-0. Wout Weghorst kreeg vervolgens een grote kans op de tweede Ajax-goal, maar schoot over. De voorsprong zou vervolgens niet lang standhouden. Amper vijf minuten na de openingstreffer maakte Mika Biereth, oud-speler van RKC Waalwijk, van dichtbij gelijk. De 1-1 van de Duitser betekende direct de ruststand.

Heitinga besloot in de rust nog geen wijzigingen door te voeren en stuurde dezelfde elf namen het veld op bij de start van het tweede bedrijf. Een kwartier na rust voerde de trainer alsnog zijn eerste twee wissels door: Weghorst en Moro maakten plaats voor Brobbey en Mika Godts. Laatstgenoemde stond koud in het veld toen hij de bal kwijtraakte aan Teze, die vervolgens een lage voorzet kon afleveren waaruit Takumi Minamino van dichtbij de 1-2 maakte. Monaco was daarnaast meermaals dichtbij een derde goal. Zo wist de zeventienjarige Bouwman een gevaarlijke poging van George Ilenikhena te blokken en moest Jaros even later tot het uiterste strekken om een schot onschadelijk te maken.

Ook voor Brobbey werd het een invalbeurt om snel te vergeten. Amper twintig minuten na zijn entree moest de spits de strijd vanwege een blessure alweer staken, Oliver Edvarsen was zijn vervanger. Ook Sean Steur, op de plek van Mokio, kreeg in de slotfase nog een minuut of tien om zich te laten zien. Vlak voor tijd kwam Ajax alsnog weer langszij. Klaassen veroverde de bal op het middenveld en speelde in op Godts. De linksbuiten gaf in de zestien vervolgens mee aan de mee opgekomen Wijndal, die op zijn beurt terug kon leggen op de volledig vrijstaande Traoré, die vervolgens de 2-2 binnenschoot. De Burkinees kreeg in de slotfase vervolgens nog twee mogelijkheden om Ajax de overwinning te bezorgen, maar stuitte eerst op de doelman en schoot even later naast.

Opstelling Ajax (eerste helft): Jaros; Regeer, Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Moro

Opstelling Ajax (tweede helft): Jaros; Regeer (72. Gaaei), Bouwman, Baas, Wijndal; Mokio (81. Steur), Klaassen, Taylor (72. Traoré); Berghuis, Weghorst (62. Brobbey, 81. Edvardsen), Moro (62. Godts)