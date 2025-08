Ajax-fans ergeren zich kapot aan Sierd de Vos na openingstreffer Kenneth Taylor

Sierd is echt andere dingen aan het doen. Man beweert dat Klaassen scoorde, maar was overduidelijk Taylor. #ajaxmon

Hoe armoedig is ziggo sport niet te geloven. Van de onbenullen die presenteren tor Sierd de Vos die denkt dat sutalulo Glough is. Plus stekeblimg zegt dat het een achterbal was. #ziggo #ajax