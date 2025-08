Nieuwe details over strijd Ajax en Feyenoord om Itakura uitgelekt: 'Bod aanzienlijk hoger'

Feyenoord heeft een 'aanzienlijk hoger' bod dan Ajax uitgebracht op , zo meldt transferjournalist Mounir Boualin van SoccerNews. Hoewel de Rotterdammers dus meer over hebben voor de Japanse verdediger van Borussia Mönchengladbach, heeft Alex Kroes er nog altijd vertrouwen in dat Ajax de beste papieren heeft voor zijn komst.

Itakura (28), die in het verleden twee seizoenen op huurbasis bij FC Groningen speelde, werd de afgelopen seizoenen meermaals gelinkt aan PSV, maar wordt op dit moment dus begeerd door Ajax én Feyenoord. Boualin schrijft dat de strijd tussen de beide rivalen 'volledig is losgebarsten' en onthult dat er een aanzienlijk verschil zit tussen de bedragen die beide Nederlandse clubs over hebben voor de Japanner.

'Dit bedrag kan Itakura verdienen bij Ajax'

'Verschillende Duitse bronnen' verzekeren Boualin dat Feyenoord tussen de tien en elf miljoen euro op Itakura zou hebben geboden, waar Ajax juist zou inzetten op acht miljoen euro plus 'een aantal miljoenen aan bonussen'. De transferjournalist weet bovendien dat er bij Ajax een netto salaris van 1,7 miljoen euro klaarligt voor de Japanner.

De Telegraaf wist gisteren al te melden dat Ajax zich 'geen zorgen maakt' om de inmenging van Feyenoord in de strijd om Itakura. Belangrijke reden is dat directeur voetbal Marijn Beuker een goede verstandhouding met de Japanner onderhoudt. Itakura zou hebben aangegeven bereid zijn te wachten tot de transfer van Jorrel Hato naar Chelsea is afgerond, waarna Ajax de financiële middelen heeft om zijn komst te realiseren.