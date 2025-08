Spectaculair: ‘Feyenoord wil grote transfer van Ajax kapen’

Feyenoord probeert de transfer van naar Ajax te kapen, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Feyenoord Transfermarkt vrijdagavond laat op X.

BILD pakte woensdag uit met het nieuws dat Ajax zich bij Borussia Mönchengladbach heeft gemeld voor Itakura. De Amsterdammers hebben naar verluidt zo’n 7,5 miljoen euro over voor de 27-jarige Japanse centrumverdediger.

Ajax lijkt echter haast te moeten maken met de komst van Itakura, want volgens Feyenoord Transfermarkt probeert Feyenoord ‘de deal van Ajax te hijacken (Engels voor kapen)’.

Feyenoord Transfermarkt benadrukt wel dat Itakura slechts een alternatief is voor Sikou Niakaté. “Kleine kans dat Itakura voor Feyenoord kiest: de club is verder met Niakaté, terwijl Itakura verder met Ajax is. Maar in de voetballerij kan niets uitgesloten worden. Feit: Itakura is een back-upoptie en Feyenoord is concreet voor de speler. Gladbach ontving nog geen Rotterdams bod”, klinkt het.