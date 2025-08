Feyenoord presenteert vierde shirt voor nieuwe seizoen

Feyenoord heeft vrijdagmiddag het vierde shirt voor het komende seizoen gepresenteerd. Dit shirt zal bekendstaan als 'Het Twaalfde Shirt', omdat het het twaalfde shirt is dat Castore voor de Rotterdammers is gemaakt. Bovendien is het tot stand gekomen in samenwerking met de twaalfde man: Het Legioen.

De afgelopen maanden konden Feyenoord-supporters hun ontwerpideeën voor het nieuwe shirt insturen. Dit werd massaal gedaan, want de Rotterdammers ontvingen liefst 3.929 inzendingen. Daaruit zijn twaalf unieke shirts ontwikkeld, waaruit de achterban middels twee stemrondes de keuze kon maken voor 'Het Twaalfde Shirt', dat zowel door Feyenoord 1 als de Feyenoord Vrouwen gedragen zal worden.

"Het winnende shirt is geïnspireerd op klassieke elementen. De zwarte kraag met gouden accenten en de donkergroene basiskleur doen denken aan shirts uit vroegere tijden. Een subtiel patroon, gecreëerd uit de herkenbare ‘F’ uit het logo en het cijfer 12, is terug te vinden over het gehele shirt. Op de borst prijkt een full-color geborduurd Feyenoord-logo", aldus Feyenoord via de officiële kanalen. "

"Op de achterkant van het shirt wordt in Romeinse cijfers verwezen naar Het Twaalfde Shirt. In het oog springt een speciaal Castore-logo, waarin de naam van het merk plaatsmaakt voor 'het legioen'. Hiermee wordt de rol van de supporters in de totstandkoming van dit shirt nog eens extra benadrukt. Het tenue wordt compleet gemaakt door een zwarte broek met gouden accenten en donkergroene sokken", vervolgt Feyenoord. 'Het Twaalfde Shirt' is vanaf nu te pre-orderen door supporters van de club en is vanaf 12 december verkrijgbaar.

Positieve reacties op 'Het Twaalfde Shirt'

Op X wordt door Feyenoord-supporters positief gereageerd op het door de club gepresenteerde shirt. "Hehe eindelijk een mooi shirt", plaatst een van de fans op het sociale medium. Verdere reacties zijn ook grotendeels positief. 'Mooi shirt zeg', 'gaaf shirt', 'heerlijk shirtje' en 'f*cking gruwelijk' is een kleine greep uit de positieve reacties.