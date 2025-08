'Molde gaat zich spoedig melden bij Feyenoord voor overbodige verdediger'

De wegen van en Feyenoord kunnen nog wel eens snel definitief scheiden. Feyenoord Transfermarkt weet op X te melden dat het Noorse Molde FK zich binnenkort bij de Rotterdamse club gaat melden om een bod te doen op de verdediger. De rol van Kasanwirjo in De Kuip lijkt namelijk uitgespeeld.

Feyenoord nam Kasanwirjo in de winterstop van het seizoen 2022/23 voor twee miljoen euro over van FC Groningen. Toenmalig trainer Arne Slot deed in de tweede seizoenshelft echter nauwelijks een beroep op de aankoop, die in de Eredivisie niet verder kwam dan vijf wedstrijden, waarvan slechts eentje als basisspeler. Afgelopen twee seizoenen werd Kasanwirjo dan ook respectievelijk verhuurd aan Rapid Wien en Rangers FC.

Ook dit seizoen lijkt er bij Feyenoord geen plek voor Kasanwirjo. Ondanks de verkoop van Dávid Hancko en de blessures van Thomas Beelen, Gernot Trauner en Jeyland Mitchell, maakte de 23-jarige rechtspoot, die naast centraal achterin ook als rechtsback uit de voeten kan, nog geen minuten in de voorbereiding voor Feyenoord. Het lijkt er dan ook op dat trainer Robin van Persie het niet ziet zitten in de jeugdinternational.

Mogelijk biedt het Molde FK de uitkomst voor Feyenoord. Volgens Feyenoord Transfermarkt gaat de Noorse club, die momenteel dertiende staat in de Noorse Eliteserien, spoedig een bod uitbrengen op Kasanwirjo. Het is niet bekend hoeveel Molde naar verluidt bereid is om te betalen voor de 1,85 meter lange verdediger.