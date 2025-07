Van Persie: ‘Dat is het allerbelangrijkste voor een coach’

Een trainer moet alles wat hij zegt, nakomen, zo stelt Robin van Persie bij Villa SEG. De oefenmeester van Feyenoord vindt dit het allerbelangrijkste voor een trainer om te doen. Erik ten Hag is het daar volledig mee eens. Volgens beide heren moeten trainers daarom goed opletten wat ze zeggen, aangezien spelers beloftes altijd onthouden.

In zijn samenwerking met Louis van Gaal, vond Van Persie het altijd heel prettig dat de voormalig trainer altijd zijn woord hield. “Dat is heel sterk, want dat is misschien wel het allerbelangrijkste als coach”, stelt de oud-spits. “Je moet heel goed nadenken over wat je zegt, maar wat je zegt, móét je nakomen”, is hij stellig. “Dat is het allerbelangrijkste. Spelers luisteren heel goed, dus daarom moet je heel goed nadenken wat je zegt. Maar wat je zegt, moet je nakomen. Koste wat kost. Dat is het allerbelangrijkste.”

Artikel gaat verder onder video

Terwijl Van Persie dat zegt, begint Ten Hag hard te knikken. “Robin heeft daar helemaal gelijk in. Als je als coach iets aan een speler belooft, moet je dat altijd nakomen. Een speler vergeet dat nooit meer”, aldus de trainer van Bayer Leverkusen. Als een jonge speler naar de trainer toestapt en vraagt of hij zijn debuut mag maken gedurende het seizoen, moet je daar als trainer niet zomaar in meegaan. “Als je dan zegt: ‘Dat ga je doen’, dan stem je in en moet je het nakomen. Maar dat kun je nooit zeggen.”

“Het is verwachtingen managen”, haakt Van Persie daar weer op in. “Ik zal een speler nóóit wat beloven, wat ik niet kan nakomen”, reageert Ten Hag heel stellig. Het lastige is om een speler in zo’n situatie gemotiveerd te houden, zonder beloftes te doen. “Soms wordt er wel gezegd: ‘Als je zo doorgaat, komt je kans echt wel’”, zegt Kevin Strootman. “Het is heel goed je woorden kiezen”, besluit Van Persie.