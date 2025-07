‘Feyenoord nadert akkoord met Niakaté, maar slikt nu al flinke domper’

zal bij een transfer naar Feyenoord niet mogen uitkomen in het tweeluik met Fenerbahçe in de voorrondes van de Champions League, stelt Feyenoord Transfermarkt. De centrumverdediger speelde namelijk al Europese voorrondes met SC Braga. De Portugezen hebben momenteel een bod uit Rotterdam in beraad, terwijl een persoonlijk akkoord met de Malinees dichtbij is.

Feyenoord is deze zomer hard op zoek naar centrumverdedigers. Dávid Hancko vertrok naar Atlético Madrid, Thomas Beelen raakte zwaar geblesseerd en Gernot Trauner kan geen drie wedstrijden per week meer spelen. Eerder werd Tsuyoshi Watanabe al opgepikt bij KAA Gent, terwijl deze week duidelijk werd dat de linksbenige Niakaté moet overkomen van Braga.

Inmiddels hebben de Rotterdammers een bod ingediend bij Braga, wat de Portugezen momenteel in beraad hebben. Volgens Feyenoord Transfermarkt ligt de aanbieding van Feyenoord zo’n twee miljoen euro onder de vraagprijs. Dennis te Kloese is ook druk in gesprek met Niakaté en een persoonlijk akkoord met de verdediger is al dichtbij.

Mocht Feyenoord erin slagen Niakaté op korte termijn binnen te halen, zal Robin van Persie volgens het X-account geen beroep op hem kunnen doen in de duels met Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League. De centrumverdediger speelde vorige week namelijk 21 minuten mee met Braga op bezoek bij Levski Sofia in de tweede voorronde van de Europa League. Toch is er ook goed nieuws voor Feyenoord: Niakaté beschikt namelijk over een Frans paspoort, waardoor een werkvergunning geen probleem oplevert.