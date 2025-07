'Als ik nee zeg tegen Feyenoord, dan ben ik knettergek'

is nog altijd dolblij met zijn transfer naar Feyenoord. Er was ook vanuit andere clubs interesse voor de middenvelder, maar de international van Jong Oranje wilde alleen naar Rotterdam.

De 21-jarige Valente ontpopte zich afgelopen seizoen tot dé smaakmaker van promovendus FC Groningen. In alle competities was de creatieve middenvelder goed voor twee doelpunten en acht assists in 33 wedstrijden. Het leverde Valente een plek in de EK-selectie van Jong Oranje op; op het eindtoernooi in Slowakije groeide hij met twee goals en een assist uit tot een van de blikvangers in het elftal van bondscoach Michael Reiziger, dat in de halve finales sneuvelde tegen Jong Engeland. Met zijn prestaties dwong hij een transfer af naar Feyenoord, dat diep in de buidel heeft getast voor de middenvelder.

Artikel gaat verder onder video

"Er waren afgelopen seizoen meerdere clubs die interesse in me hadden. Maar als je weet dat Feyenoord er een van is, hoef je eigenlijk niet meer na te denken", begint Valente in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Als tegenstander had ik altijd kippenvel wanneer ik in de Kuip moest voetballen. Kun je nagaan wat er gebeurt als ik als Feyenoorder op dat veld sta. ‘Als ik nee zeg tegen Feyenoord’, dacht ik, ‘dan ben ik knettergek’."

Komende zaterdag kan Valente zomaar eens zijn debuut voor Feyenoord gaan maken in De Kuip. "Echt, ik sta nu al te springen om de wedstrijd tegen Wolfsburg (zaterdag, vriendschappelijk) te spelen, laat staan die van woensdag tegen Fenerbahçe. Zo’n entourage, dat wil je meemaken als voetballer", aldus de geboren Groninger, voor wie Feyenoord als een missie voelt. "Ik ga geen uitdaging uit de weg.”

Valente heeft liefde voor rugnummer 10

Het lievelingsrugnummer van Valente is 10, en dat nummer was afgelopen seizoen ook in handen van hem bij FC Groningen. Bij Feyenoord gaat hij echter spelen met nummer 40. "„Los van het feit dat het nummer al vergeven is aan Calvin Stengs, ga ik natuurlijk niet direct het nummer 10 opeisen bij zo’n grote club als Feyenoord”, verklaart Valente. "Dan denken ze: zo, die heeft praatjes. Zo ben ik helemaal niet. Ja, ik ben overtuigd van mezelf. Dat is alleen iets anders dan arrogantie. Zul je mij niet op betrappen. Het zou geweldig zijn, hoor, ooit de nummer 10 zijn van Feyenoord. Maar laat ik eerst maar eens wat laten zien hier", besluit de 21-jarige rechtspoot.