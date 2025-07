Kieft heeft vraagtekens bij gunfactor Hancko: 'Toen Bergwijn ging...'

Wim Kieft vindt het raar dat ernstig bekritiseerd werd voor zijn transfer naar Saudi-Arabië, terwijl deze zomer die stap wél gegund werd. Volgens de oud-voetballer zou de buitenlandse nationaliteit van de verdediger daar nog wel eens een rol bij gespeeld kunnen hebben.

De mogelijke transfer van Hancko naar het Saudische Al-Nassr hield deze zomer de gemoederen flink bezig. De 27-jarige Slowaak was tot tweemaal toe dicht bij een overstap naar de club van Cristiano Ronaldo, maar zag deze ook even zo vaak afketsen. Vorige week leek een transfer naar Al-Nassr in kannen en kruiken nadat de clubs een akkoord hadden bereikt en reisde Hancko af naar Oostenrijk om zich te melden bij het trainingskamp van Al-Nassr. Daar kreeg hij echter geen toegang tot het spelershotel en dinsdag werd duidelijk dat de transfer niet doorgaat.

Het was een grote domper voor zowel Hancko als Feyenoord, dat al bezig was met de opvolging van de linksbenige verdediger. Hancko vond binnen 24 uur in Atlético Madrid alsnog een nieuwe club en liet Feyenoord daarmee achter zich. Kieft vindt het echter vreemd dat er niet moeilijk gedaan werd over de mogelijke overstap van de verdediger naar het Midden-Oosten. Daarbij verwijst hij naar Bergwijn, die in de zomer van 2024 van Ajax naar het Saudische Al-Ittihad transfereerde.

"Wel grappig. Iedereen gunt het die Hancko, maar toen die Bergwijn naar Saudi-Arabië ging, toen werd hij helemaal met de grond gelijk gemaakt", vraagt Kieft zich af in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Weet je nog? Dat is toch iets in uitstraling van die jongen. Dat je denkt leuk, een aardige gozer. Maar misschien ook omdat het een buitenlandse speler is."

Van der Gijp twijfelt aan lofzang Hancko

Het werd dus Atlético Madrid van Hancko en daags na de transfer liet de Slowaak zich lyrisch uit over trainer Diego Simeone. René van der Gijp heeft daar zijn vraagtekens bij. "Dan doet hij eigenlijk wat hij moet doen. Dan zegt hij dat de trainer van Atlético Madrid je al twaalf jaar volgt en zelden heb je iemand gezien die zo een stempel op een club heeft gedrukt zoals hij. Dan denk ik: hou toch je mond joh. Laat gaan."