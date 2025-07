Feyenoord witheet op Al-Nassr: 'Schandalig! Dit is nog nooit vertoond'

Bij Feyenoord heeft men vol ongeloof gereageerd op het afketsen van de transfer van naar Al-Nassr. De Slowaakse verdediger leek alsnog op weg naar de Saudische club, maar daar ging eerder deze dinsdag een streep door. Feyenoord is niet te spreken over hoe Al-Nassr omgaat met Hancko.

Na een heuse transfersoap leep Hancko vorige week vrijdag alsnog op weg naar het Saudische Al-Nassr. Feyenoord-directeur Dennis te Kloese bevestigde zelfs het vertrek van de sterkhouder in het efltal van trainer Robin van Persie. Er waren alleen nog wat details te regelen, waarna de recordtransfer van Feyenoord afgerond zou kunnen worden. Naar verluidt was Al-Nassr bereidt om een transfersom die kon oplopen tot circa veertig miljoen euro neer te tellen voor Hancko.

Artikel gaat verder onder video

Op het laatste moment is er echter alsnog een streep door de transfer van Hancko gezet, die zelfs al op weg was naar het trainingskamp van Al-Nassr. Het Algemeen Dagblad schrijft dat de reden voor het klappen van de transfer bij de top van de Saudische club ligt.

Bij Feyenoord zijn ze in ieder geval uiterst kritisch op Al-Nassr. "Schandalig hoe de mensen van Al-Nassr zijn omgesprongen met David”, aldus directiewoordvoerder Raymond Salomon van de Rotterdamse club. "Hij was rond met Al-Nassr, Feyenoord was dat eveneens. Vervolgens laten ze hem naar het trainingskamp komen om nu opeens te zeggen dat hij niet meer welkom is daar. Dat is nog nooit vertoond.”

Hancko gaat nu weer aansluiten bij de selectie van Feyenoord, die op dit moment op trainingskamp in het Zuid-Duitse Grassau is. Welke consequenties het afketsen van de overgang van Hancko naar Al-Nassr voor de aanstaande transfer van Tsuyoshi Watanabe en Rav van den Berg heeft, is vooralsnog niet bekend.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 Feyenoorders spotten nieuwe diamant: 'Zelfs een blinde ziet dit' 🔗

👉 'Valente wordt geen basisspeler bij Feyenoord' 🔗

👉 Mexx Meerdink plots gelinkt aan Feyenoord 🔗