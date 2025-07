'Feyenoord doet woensdag bod op verdediger van negen miljoen'

Feyenoord richt zijn pijlen opnieuw op . Dat meldt Feyenoord Transfermarkt althans. De 26-jarige centrale verdediger moet de opvolger van Dávid Hancko worden, die naar Atlético de Madrid is vertrokken.

Niakaté is de laatste jaren vaak een vaste waarde voor het Portugese SC Braga. De Senegalees heeft zich ontwikkeld tot een betrouwbare verdediger, die ook aan de bal van waarde is. En aangezien Niakaté linksbenig is, kan hij het gat opvullen dat Hancko is Rotterdam heeft nagelaten.

Dat is dan ook de insteek van Dennis te Kloese en de zijnen. Volgens de bronnen van Feyenoord Transfermarkt gaan de Rotterdammers woensdag een bod doen voor Niakaté. Hoe hoog dat bod is, is niet bekend. Volgens FootballTransfers is de centrale verdediger van Braga in ieder geval negen miljoen euro waard. Feyenoord heeft de speler ook al een tijdje op de korrel: in april waren er ook al geruchten over zijn mogelijke komst. Het goede contact dat de Rotterdammers onderhouden met makelaar BS Group International kan de deal nu ook versnellen.

Feyenoord zou de international van Mali overigens al drie jaar ‘volgen’. Niakaté speelde in het verleden voor Valenciennes FC, Guingkamp en FC Metz, alvorens in de zomer van 2022 in eerste instantie op huurbasis de overstap te maken naar Braga. De Portugezen telden een jaar later een kleine twee miljoen euro voor hem neer. Niakaté speelde tot op heden 97 wedstrijden voor Braga. Voor zijn land kwam hij tot op heden tot twaalf interlands. Zijn debuut maakte hij op 8 september 2023.

🚨🇲🇱 #Feyenoord gaat deze woensdag een formeel bod uitbrengen op Sikou Niakaté (26). De linker centrale verdediger, waar al even belangstelling voor is, moet permanent overkomen van SC Braga. Niakaté loopt medio 2028 uit contract en vertegenwoordigt een TM-value van €8M. pic.twitter.com/8xuE57QVKY — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) July 30, 2025