'Feyenoord laat Hadj Moussa alleen gaan bij ongekend hoog bedrag'

Feyenoord is niet van plan om te laten vertrekken voor het einde van de transferperiode. Volgens de clubleiding moet de Franse Algerijn een belangrijke rol gaan spelen komend seizoen, waardoor Feyenoord een zeer hoog prijskaartje aan hem heeft gekoppeld.

Hadj Moussa is pas één seizoen actief in Rotterdam en begon aan het einde van het seizoen steeds vaker te leveren. Uiteindelijk stonden er acht doelpunten en vier assists achter de naam van de flegmatieke buitenspeler. Benfica is de belangrijkste club die vervolgens geïnteresseerd is geraakt, maar het lijkt er nu niet op alsof die transfer nog gaat rondkomen. Feyenoord heeft de vraagprijs namelijk opgeschroefd, weet het Portugese Record. Dat nieuws wordt ook door Feyenoord Transfermarkt bevestigd.

Artikel gaat verder onder video

Zo zou Dennis te Kloese nu een vaste transfersom van 25 miljoen euro eisen, exclusief vijf miljoen euro aan bonussen. Een totaalpakket van dertig miljoen ligt ver boven de huidige waarde van de buitenspeler, die door FootballTransfers op zo'n 17 miljoen wordt geschat. De hoge vraagprijs van Feyenoord lijkt ook veroorzaakt door het naderende vertrek van Igor Paixão. De Rotterdammers willen niet twee buitenspelers in dezelfde transferperiode verliezen. En met de vertrekken van Dávid Hancko, Antoni Milambo en Quilindschy Hartman is er sowieso al sprake van een soort leegloop bij Feyenoord.

Dinsdag kwam er al via De Telegraaf naar buiten dat de nummer drie van het vorige Eredivisieseizoen geen afstand wil doen van Hadj Moussa. Robin van Persie lijkt ook duidelijk gecharmeerd van de creatieveling. Om te benadrukken hoe graag hij wil dat Hadj Moussa bij Feyenoord blijft, gaf Van Persie de rechtsbuiten tijdens het duel met OGC Nice de aanvoerdersband. Hadj Moussa heeft nog een contract tot medio 2029 bij Feyenoord.