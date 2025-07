Fenerbahçe doet dringend verzoek bij Turkse bond voor ontmoeting met Feyenoord

Fenerbahçe heeft bij de Turkse voetbalbond een verzoek tot het uitstellen van de eerste competitiewedstrijd ingediend. Het duel met Alanyaspor staat gepland tussen de twee wedstrijden tegen Feyenoord in, maar de ploeg van José Mourinho wil zich op deze manier volledig op het tweeluik kunnen richten.

Feyenoord en Fenerbahçe werden in de derde voorronde van de Champions League aan elkaar gekoppeld. Het heenduel in De Kuip staat op woensdag 6 augustus op het programma, terwijl beide ploegen op dinsdag 12 augustus tegenover elkaar staan in Istanbul. Tussendoor, op zaterdag 9 augustus, spelen zowel Feyenoord als Fenerbahçe hun eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen, tegen respectievelijk NAC Breda en Alanyaspor.

Fenerbahçe heeft inmiddels een verzoek tot het uitstellen van het duel met Alanyaspor ingediend bij de Turkse voetbalbond. Op die manier hoopt de ploeg van Mourinho fysiek en mentaal topfit te zijn voor de cruciale Europese duels. Verschillende Turkse media stellen dat de bond binnen twee dagen een beslissing neemt over het verzoek.

Mocht het verzoek van Fenerbahçe worden ingewilligd, heeft de Turkse topclub vijf dagen rust tussen de ontmoetingen in het tweeluik. Feyenoord heeft na de thuiswedstrijd tegen NAC op zaterdag 9 augustus twee volle dagen zonder wedstrijd, voordat het de woensdag erna in Turkije moet spelen. De Rotterdammers hebben vooralsnog geen verzoek tot uitstel ingediend bij de KNVB.