Dirk Kuyt krijgt 'boze reacties' in aanloop naar Feyenoord - Fenerbahçe

Het tweeluik tussen Feyenoord en Fenerbahçe in de derde voorronde van de Champions League is voor Dirk Kuyt speciaal. De huidige trainer van FC Dordrecht speelde als voetballer voor beide clubs. Zijn voorkeur in het affiche ligt bij Feyenoord.

Kuyt speelde 196 officiële wedstrijden voor Feyenoord, verspreid over twee periodes, en droeg ook 130 keer het shirt van Fenerbahçe. Bij beide clubs was hij een publiekslieveling. “Iedereen weet dat Feyenoord mijn club is, maar dat ik ook nog heel goed contact heb met Fener”, vertelt hij aan ESPN.

“Ik ben de afgelopen jaren nog een paar keer uitgenodigd door de president van de club. Ik kreeg al wat boze reacties vanuit Fener, omdat ik niet naar de wedstrijd in Turkije kom”, vervolgt de oud-aanvaller. “Het wordt een pittige wedstrijd, maar Feyenoord heeft een ploeg om Champions League te spelen.”

Bij Feyenoord speelt bovendien een familielid van Kuyt: de twintigjarige Jan Plug is zijn neefje. Als kind kwam Plug weleens in het stadion in Istanbul kijken naar zijn oom. Kuyt heeft dan ook advies voor de andere spelers. “De jongens moeten maar aan hem vragen hoe het is om daar te spelen”, knipoogt hij.

Volgende week woensdag nemen Feyenoord en Fenerbahçe het tegen elkaar op in De Kuip; zes dagen later wacht de return in het Şükrü Saracoglu Stadion. De winnaar van het tweeluik kwalificeert zich voor de laatste voorronde.