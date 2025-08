Feyenoord bevestigt uitgaande toptransfer: 'Ik neem de club voor altijd mee in mijn hart'

Feyenoord bevestigt via de officiële kanalen dat zijn loopbaan vervolgt bij Olympique Marseille. De 25-jarige Braziliaan lag in De Kuip nog vast tot medio 2029, maar verkast na drie seizoenen voor een bedrag van naar verluidt 35 miljoen euro (inclusief bonussen) naar de Franse topclub.

In de zomer van 2022 betaalde Feyenoord een bedrag van zo'n 4,5 miljoen euro om Paixão over te nemen van Coritiba FC uit zijn vaderland. Drie jaar, 129 wedstrijden, 39 doelpunten en 29 assists later levert de buitenspeler de Rotterdammers ruim het zevenvoudige op.

Paixão noemt zijn periode in Rotterdam tegenover de clubsite van Feyenoord 'een jongensboek'. "Drie jaar geleden haalde Feyenoord me naar Europa, waar ik hoopte door te kunnen breken als profvoetballer. Dat is dubbel en dwars gelukt. Ik heb hier meerdere prijzen gewonnen en heb me hier verder ontwikkeld, als speler en als mens", laat de Braziliaan weten.

"Daarom voel ik me nu klaar voor de volgende stap", vervolgt Paixão zijn relaas. "Bij Olympique Marseille wacht nu een nieuwe prachtige uitdaging, in Frankrijk en Europees. Deze kans was zeker niet gekomen zonder de fantastische ploeggenoten, trainers en iedereen anders op 1908 die me de afgelopen jaren hebben gevormd tot wie ik nu ben. Feyenoord is de perfecte stap voor mij geweest als jonge Braziliaan met een voetbaldroom, en ik ga de supporters, de club en alles in Rotterdam dan ook heel erg missen. Waar het leven me vanaf hier ook brengt, Feyenoord neem ik voor altijd mee in mijn hart", aldus Paixão.