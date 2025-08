‘Bod Ajax op Itakura afgewezen, Feyenoord mengt zich serieus’

Het bod van Ajax op is afgewezen door Borussia Mönchengladbach, weet ESPN. Feyenoord wil hiervan profiteren en gaat ook een bod uitbrengen op de Japanse verdediger. Naar verluidt kunnen de Rotterdammers financieel een stuk verder gaan dan de aartsrivaal uit Amsterdam.

Itakura leek na de berichtgeving van BILD van zaterdagochtend hard op weg naar Ajax. De Duitse krant wist namelijk te melden dat de Japanner niet bij de wedstrijdselectie van Borussia Mönchengladbach zit voor het jubileumduel met Valencia, dat zaterdagavond wordt gespeeld. Volgens de krant zou Ajax namelijk tot een akkoord zijn gekomen over een transfer van acht miljoen euro plus twee miljoen euro aan bonussen.

Deze berichtgeving wordt door ESPN echter tegengesproken. De betaalzender weet namelijk dat de Amsterdammers een bod van zeven miljoen euro hadden uitgebracht op Itakura, maar dat Mönchengladbach dit resoluut van tafel heeft geveegd. Nu moeten de Amsterdammers vrezen voor concurrentie uit Rotterdam. Vrijdagavond werd al bekend dat Feyenoord ook belangstelling heeft voor de verdediger.

Volgens ESPN is Feyenoord nu van plan om een bod uit te brengen op Itakura. De Rotterdammers hebben door de ernstige blessure van Thomas Beelen en het vertrek van Dávid Hancko behoefte aan een nieuwe centrumverdediger. Waar eerst Sikou Niakaté in beeld was, zijn de Rotterdammers nu ook serieus bezig met Itakura. Naar verluidt heeft Feyenoord op dit moment meer financiële mogelijkheden dan Ajax en kunnen de Rotterdammers de aartsrivaal op dat front dus aftroeven.