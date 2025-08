‘Ajax krijgt duidelijkheid over mogelijke komst Itakura’

zit zaterdagavond niet bij de wedstrijdselectie van Borussia Mönchengladbach voor het jubileumduel met Valencia, stelt BILD. Volgens de Duitse krant staat de Japanner op het punt naar Ajax te verkassen en wil hij een mogelijke blessure voorkomen.

Ajax is deze zomer op zoek naar een extra centrumverdediger en is daarvoor uitgekomen bij Itakura. De Amsterdammers zouden een bod van 7,5 miljoen euro plus 2,5 miljoen euro aan bonussen hebben uitgebracht op de mandekker, die nog een contract voor een seizoen heeft in Duitsland.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is de stap naar de Johan Cruijff ArenA volgens BILD erg dicht bij en spreekt de krant inmiddels van een transfersom van acht miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen. Daarom zal Itakura zaterdagavond geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie van Mönchengladbach, wanneer het jubileumduel met Valencia wordt gespeeld. Daarmee lijkt de stap naar Ajax ervan te gaan komen.

Ajax geeft Feyenoord het nakijken

Vrijdagavond werd duidelijk dat Feyenoord een poging heeft ondernomen de transfer van Itakura te kapen. De Rotterdammers zagen de Japanner als alternatief voor de komst van Sikou Niakaté van SC Braga, maar lijken de verdediger van Mönchengladbach nu dus uit het hoofd te kunnen zetten.