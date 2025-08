Noa Vahle: ‘PSV is niet meer geïnteresseerd in hem, maar misschien is Ajax een optie’

wordt vrijdagavond in De Oranjezomer door Noa Vahle gelinkt aan Ajax. De linksback blonk donderdag uit bij FC Utrecht in de tweede voorronde van de Europa League tegen FC Sheriff Tiraspol.

FC Utrecht stootte donderdag ten koste van FC Sheriff Tiraspol door naar de derde voorronde van de Europa League. De Domstedelingen wonnen in eigen huis met 4-1 van de formatie uit Moldavië, hetgeen na de 1-3 overwinning uit de heenwedstrijd ruim voldoende was om door te bekeren.

El Karouani was een van de uitblinkers bij FC Utrecht. De linksback leverde de assist bij de 2-0 van Siebe Horemans en nam zelf met een zondagsschot het vierde Utrechtse doelpunt voor zijn rekening. “Als dit zijn laatste doelpunt is geweest in het shirt van FC Utrecht, is het ook prima”, zegt Vahle, die als bargast bij De Oranjezomer duiding geeft aan het voetbal.

De verslaggeefster vervolgt over El Karouani: “Er wordt over hem gezegd dat hij deze transferperiode nog eventueel vertrekt. Hij heeft al twee seizoenen bij Utrecht gespeeld en ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik denk dat het voor zo’n jongen dan wel tijd is om een stap te zetten.”

Tafelgast Frits Barend vraagt zich af of een andere Eredivisie-club een optie is voor El Karouani. “Er wordt vooral vanuit Duitsland en Italië aan hem getrokken”, reageert Vahle. “PSV toch ook?”, vraagt presentator Thomas van Groningen. Vahle: “Was, nu niet meer volgens mij. Of misschien Ajax! Die zoeken ook nog wel een back.”