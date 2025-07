Voormalig speler van FC Utrecht en Excelsior Cedric Badjeck (30) overleden

, voormalig speler van FC Utrecht en Excelsior, is op dertigjarige leeftijd overleden, zo meldt RTV Utrecht. De spits speelde in totaal negen wedstrijden voor de Domstedelingen, terwijl hij zes keer in actie kwam voor de Rotterdammers.

Badjeck begon als voetballer bij IJFC uit IJsselstein, waarna hij in 2008 in de jeugdopleiding van FC Utrecht terechtkwam. In maart 2012 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht van de Domstedelingen. In totaal kwam hij negen keer in actie voor Utrecht, waarin hij een treffer wist te maken.

In februari 2015 maakte Badjeck de overstap van Utrecht naar Excelsior, waar hij 2,5 jaar speelde. In Kralingen kwam de spits tot zes duels, waarin hij niet wist te scoren. In het restant van zijn loopbaan speelde hij onder meer voor De Treffers, DFS en VV Duno. Die club verliet hij afgelopen zomer en sindsdien zat hij zonder club.

Badjeck is maandag op dertigjarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Arnhem. Op dit moment is er niets bekend over de oorzaak van zijn overlijden.

