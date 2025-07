Dit is het beste elftal van Utrecht

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. In deze editie is de provincie in het midden van het land aan de beurt: Utrecht.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Utrecht

Doelman - Fabian de Keijzer

De keeper van dit Utrechtse elftal is Fabian de Keijzer. De 25-jarige doelman uit Leusden speelde in de jeugd van FC Utrecht en keepte in 2018 zijn eerste wedstrijd voor Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Zijn debuut voor het eerste volgde in 2022, tegen Ajax. In totaal speelde De Keijzer zestien wedstrijden voor de Domstedelingen, voordat hij in 2023 naar Heracles Almelo verkaste. Het afgelopen seizoen was de voormalig Jong Oranje-keeper de vaste nummer 1 van het elftal van de vertrokken Erwin van de Looi.

Rechtsachter - Sean Klaiber

Artikel gaat verder onder video

De rechtsback van het team speelde ook in de jeugd van FC Utrecht. Sean Klaiber (30) komt uit Nieuwegein en debuteerde voor het eerste in een bekerwedstrijd in 2013. Klaiber werd een seizoen later kort uitgeleend aan FC Dordrecht, waarna hij tot 2020 bij de club bleef. Zijn voormalige trainer Erik ten Hag haalde de rechtsachter naar Ajax, maar daar kwam hij tot slechts 22 wedstrijden. In 2022 keerde Klaiber, met twee landstitels en één bekerwinst op zak, terug bij zijn oude liefde Utrecht. In totaal speelde hij 188 duels voor de club. Inmiddels speelt de drievoudig Surinaams international al twee seizoenen voor het Deense Bröndby IF.

Centrale verdediger - Mees Hilgers

Naast Klaiber staat nóg een international, die niet voor zijn geboorteland uitkomt. Mees Hilgers uit Amersfoort is sinds afgelopen oktober speler van het Indonesische elftal, dat net als Suriname nog in de race is voor het wereldkampioenschap van 2026. Hilgers speelde in de gedeelde jeugd van Heracles en FC Twente en speelde in 2020 zijn eerste wedstrijd voor de Tukkers. Inmiddels staat de 24-jarige centrale verdediger op 163 duels voor de club.

Centrale verdediger - Riechedley Bazoer

Riechedley Bazoer is de eerste speler in dit elftal die uit de stad Utrecht komt. De middenvelder annex verdediger speelde alleen niet in de jeugd van de FC, maar bij PSV en Ajax. Bazoer maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij Ajax, waar hij eigenlijk nooit zijn potentie waarmaakte. Via VfL Wolfsburg en FC Porto keerde Bazoer terug in Nederland bij Vitesse, waarmee hij succes boekte in de gloednieuwe Conference League. In 2022 nam AZ de zesvoudig Oranje-international transfervrij over. Na twee jaar vertrok de Utrechter weer voor een stap naar het Turkse Konyaspor.

Linksachter - Jurriën Timber

Jurriën Timber is zonder twijfel de grootste naam uit dit elftal. Timber komt net als Bazoer uit de stad Utrecht en speelde ook voor de Ajax-jeugd. Na 121 wedstrijden voor de Amsterdamse hoofdmacht vertrok de ene helft van de Timber-tweeling in 2023 voor zo’n veertig miljoen euro naar Arsenal. Na een eerste seizoen met veel blessureleed is de multifunctionele verdediger dit seizoen een vaste waarde voor het elftal van Mikel Arteta. Waar hij voor The Gunners vooral op rechtsback speelt, speelde hij in zijn laatste paar interlands vooral op de linksachterpositie, vandaar zijn positie in dit Utrechtse team. In totaal speelde Timber achttien interlands voor Oranje.

Centrale middenvelder - Quinten Timber

De eerste middenvelder is de tweede en jongere tweelingbroer, Quinten Timber. De Feyenoorder komt eveneens uit de stad Utrecht. Ook Quinten speelde in de jeugd van Ajax, maar kwam niet tot minuten in het eerste. FC Utrecht nam hem in 2021 over van de Amsterdamse beloften. In het ene seizoen in zijn thuisstad blonk Timber dusdanig veel uit, dat Feyenoord ruim zeven miljoen euro voor hem betaalde in 2022. Sindsdien is de vijfvoudig international uitgegroeid tot aanvoerder en een van de belangrijkste spelers in Rotterdam. Timber staat in de belangstelling van verschillende Europese topclubs.

Centrale middenvelder - Jurgen Ekkelenkamp

Jurgen Ekkelenkamp uit Zeist komt ook in de Ajax-jeugd en speelde zelfs veertig wedstrijden voor het eerste. Toch werd de 25-jarige middenvelder nooit een vaste basiskracht in de Johan Cruijff ArenA. Dat zijn hoogtepunt het omverwerpen van Cristiano Ronaldo in de kwartfinales van de Champions League was, zegt daarin alles. In 2021 maakte hij de overstap naar Hertha Berlin, toen nog in de Bundesliga. Eén seizoen later verkaste hij naar de Nederlandse enclave van Royal Antwerp, onder leiding van technisch directeur Marc Overmars. Na twee seizoenen in België verkaste hij het afgelopen seizoen naar Udinese in de Serie A, waar hij in bijna alle wedstrijden speelde.

Aanvallende middenvelder - Bart Ramselaar

De nummer 10 wordt namens Amersfoort ingevuld door Bart Ramselaar. De 29-jarige middenvelder speelde in de jeugd voor FC Utrecht en speelde in zijn eerste periode 49 wedstrijden, voordat PSV hem als groot talent ophaalde. Drie weinig succesvolle seizoenen later keerde hij terug bij FC Utrecht, waar hij nog eens honderd duels speelde. Sinds het afgelopen seizoen speelt Ramselaar voor Lion City Sailors in Singapore, waar hij samenspeelt met oud-Eredivisie-gezichten Maxime Lestienne en Lennart Thy. Als absolute sterspeler in het Zuidoost-Aziatische land legde hij beslag op de treble en bereikte hij de finale van de AFC Cup, het equivalent van de Europa League.

Rechtsbuiten - Zakaria Labyad

De eerste aanvaller van het Utrechtse elftal komt uit de provinciehoofdstad. Zakaria Labyad speelde in de jeugd van PSV, waar hij in 2011 echt doorbrak. Aan het einde van dat seizoen werd de aanvallende middenvelder annex buitenspeler verkocht aan Sporting Portugal. In de Portugese competitie slaagde Labyad niet en zo werd hij uitgeleend aan achtereenvolgens Vitesse en Fulham. In 2017 keerde hij transfervrij terug naar Nederland, naar zijn geboortestad Utrecht. Een jaar later nam Erik ten Hag de zesvoudig Marokkaans international mee naar Ajax, maar zijn periode in Amsterdam werd vooral getekend door blessures. In de winter van 2023 keerde hij weer terug bij FC Utrecht. Een jaar later verkaste hij naar China, voor avonturen bij Yunnan Yukun en zijn huidige club Dalian Yingbo.

Spits - Ricky van Wolfswinkel

Ricky van Wolfswinkel uit Woudenberg speelde aan het begin van zijn carrière voor Vitesse en FC Utrecht, en speelde later met Labyad samen bij Sporting. In 2013 werd de spits verkocht aan Norwich City, dat hem na het eerste seizoen uitleende aan Saint-Étienne en Real Betis. Daarna, 2016, keerde Van Wolfswinkel nog een seizoen terug bij Vitesse, voordat hij weer een transfer naar het buitenland maakte met FC Basel. Sinds 2021 komt de tweevoudig international uit voor FC Twente, waar hij 52 goals maakte in 160 wedstrijden.

Linksbuiten - Ridgeciano Haps

Ridgeciano Haps is de vijfde en laatste speler uit dit elftal die uit de stad Utrecht komt. Haps is eigenlijk een linkervleugelverdediger, maar speelde in het verleden ook hoger op het veld. De Utrechter kwam uit de jeugd van AZ, dat hem in 2014 kort uitleende aan Go Ahead Eagles. Na 111 wedstrijden voor de hoofdmacht van de Alkmaarders, verkocht AZ hem in 2017 voor zes miljoen euro aan Feyenoord. Vijf jaar, één KNVB-beker en honderd wedstrijden later verruilde de 32-jarige Surinaamse international Rotterdam voor Venetië, om te spelen voor Venezia. Haps werd nog één seizoen uitgeleend aan Genoa, maar staat nog steeds onder contract in de toeristische stad.

© Realtimes

➡️ Meer provincie-elftallen

👉 Dit is het beste elftal uit Groningen🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Friesland 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Gelderland 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Noord-Holland 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Zuid-Holland 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Zeeland 🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Noord-Brabant🔗

👉 Dit is het beste elftal uit Limburg 🔗