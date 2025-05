Dit is het beste elftal uit Groningen

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. In deze editie een groen-wit gekleurd elftal, want de provincie Groningen is aan de beurt.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Groningen

Doelman - Jeroen Zoet

Jeroen Zoet komt uit Veendam en speelde ook in de jeugd van de toenmalige profclub BV Veendam. In 2006 werd de keeper opgepikt door de jeugd van PSV, maar voor hij in het eerste elftal zijn debuut maakte, werd Zoet twee seizoenen uitgeleend aan RKC Waalwijk. Daarna was de Veendammer zes jaar lang de eerste doelman van PSV, voor hij op een zijspoor belandde. Eerst werd Zoet verhuurd aan FC Utrecht en vervolgens kwam er een definitief vertrek naar La Spezia. In Italië werd de elfvoudig international pas eerste doelman na de degradatie in 2023. Sinds dit seizoen is de 34-jarige goalie reservedoelman van AZ.

Rechtsachter - Hans Hateboer

Hans Hateboer is geboren in Beerta, een dorp met ruim tweeduizend inwoners. In deze vijfmansverdediging is Hateboer de rechtervleugelverdediger. Bij zijn jeugdliefde FC Groningen, waarmee hij de KNVB-Beker won in 2015, speelde Hateboer nog als ‘gewone’ rechtsback, maar na zijn overstap naar Atalanta Bergamo kwam hij hoger op het veld te staan. Afgelopen zomer vertrok Hateboer bij de club waar hij bijna 250 wedstrijden speelde en de Europa League won. Inmiddels staat de dertienvoudig international onder contract bij Stade Rennais, waar hij tot zijn eigen ongenoegen weinig speeltijd krijgt.

Centrale verdediger - Jordan Teze

Jordan Teze is geboren in de stad Groningen, door inwoners van de provincie ook wel ‘Stad’ genoemd. De rechtsback annex centrale verdediger speelde sinds de jeugd voor PSV, tot afgelopen zomer. In Eindhoven won hij drie keer de Johan Cruijff schaal, twee keer de KNVB-Beker en een keer het landskampioenschap. Sinds dit seizoen speelt Teze voor AS Monaco, waar hij nog geen flitsende start heeft gemaakt. Mede dankzij een blessure speelde Teze slechts 22 wedstrijden, vaak als invaller.

Centrale verdediger - Jeremaiah St. Juste

Jeremaiah St. Juste is het hart van de verdediging. De Groninger speelde in de jeugd van sc Heerenveen en maakte ook daar zijn debuut in de Eredivisie. In totaal speelde Jerry 75 wedstrijden voor de Friezen, voor hij in 2017 werd opgehaald door Feyenoord. St. Juste speelde slechts twee seizoenen in Rotterdam, voordat hij Feyenoord inruilde voor FSV Mainz. Na drie seizoenen Bundesliga had Sporting Portugal genoeg gezien om hem naar Lissabon te halen. Inmiddels is dat de club waar hij de meeste wedstrijden voor heeft gespeeld. Onlangs werd St. Juste voor de tweede keer kampioen van Portugal.

Centrale Verdediger - Thijmen Blokzijl

Naast twee ervaren krachten staat de twintigjarige Thijmen Blokzijl in het centrale trio. De Groninger werd in 2016 bij amateurteam Be Quick 1887 opgepikt door de jeugdafdeling van FC Groningen. De afgelopen drie seizoenen geldt de verdediger als een van de grootste talenten van de FC. Recent speelde Blokzijl een belangrijke rol in de titelstrijd, door de gelijkmaker te scoren in de een-na-laatste speelronde tegen Ajax, dat zo de koppositie verloor aan de latere kampioen PSV.

Linksachter - Bjorn Meijer

Op linksachter staat Bjorn Meijer, nog een Groninger. De Jong Oranje-international komt ook uit de jeugd van FC Groningen, maar speelde er niet zo lang als Blokzijl. Na één volledig seizoen in de hoofdmacht had Meijer een overstap naar Club Brugge verdiend. Inmiddels heeft de linksback zijn derde seizoen in België achter de rug, met als hoogtepunt het landskampioenschap in 2024.

Centrale middenvelder - Juninho Bacuna

Ook Juninho Bacuna komt uit Groningen en brak door vanuit de jeugd van de FC. Na vier seizoenen Eredivisie en met een KNVB-Beker op zak vertrok de toen twintigjarige Bacuna naar Huddersfield Town in de Premier League. Zijn ploeg degradeerde, waarna de middenvelder twee seizoenen veel wedstrijden in de Championship speelde. Bacuna speelde kortstondig voor Rangers FC, voordat hij in 2022 terugkeerde in de Championship met Birmingham City. Sinds dit seizoen speelt Bacuna, die 35 interlands voor Curaçao achter zijn naam heeft staan, voor Al-Wehda in Saudi-Arabië.

Centrale middenvelder - Leandro Bacuna

Naast Juninho Bacuna staat op het middenveld zijn broer Leandro Bacuna. De oudere van de twee begon eveneens zijn profcarrière in de geboortestad Groningen. In 2013 vertrok hij bij de FC, ook voor een stap naar de Premier League. Na vier seizoenen met Aston Villa, inclusief het laatste seizoen in de Championship, verkaste Bacuna naar Reading FC. Later speelde de 56-voudig international voor Curaçao nog voor Cardiff City en Watford, voor hij in 2023 terugkeerde bij FC Groningen. Inmiddels is Bacuna aanvoerder van de nummer dertien uit de Eredivisie.

Aanvallende middenvelder - Luciano Valente

Luciano Valente is waarschijnlijk de meest besproken Groninger van dit moment. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler heeft Italiaanse roots; zijn vader komt namelijk uit Rome. Voorlopig speelt de Grunneger voor Jong Oranje en FC Groningen. Na bijna honderd wedstrijden in het eerste van groen-wit, lijkt Valente het noorden deze zomer dan toch te verlaten. Feyenoord, PSV én Ajax liggen op de loer. Valente heeft bij het maken van de keuze een belangrijke motivatie in zijn hoofd, aldus zijn zaakwaarnemer: “Zijn ultieme doel is het spelen van een WK. Met dát in het achterhoofd kijken we wat nu een logische stap in zijn carrière is. Een stap waarin speeltijd heel belangrijk is.”

Spits - Thijs Dallinga

Thijs Dallinga werd geboren in Groningen, maar speelde in de jeugd van FC Emmen. Na acht wedstrijden in het eerste, verkaste de spits alsnog naar zijn thuisstad, maar daar bleef zijn doorbraak uit. Een vertrek naar Excelsior zorgde ervoor dat Dallinga dat een seizoen later wél beleefde. Met 32 goals en 8 assists in de Keuken Kampioen Divisie en belangrijke doelpunten in de promotieplay-offs, wekte de Groninger de interesse van Ligue 1-club Toulouse. Na twee seizoenen in Frankrijk was Dallinga alweer klaar voor de volgende stap. Sinds dit seizoen speelt de tot nu toe eenmalig Oranje-international voor Bologna, waarmee hij acht keer uitkwam in de Champions League .

Spits - Thom van Bergen

Thom van Bergen is de andere spits in dit elftal en een van de weinige spelers die niet uit Stad komt. De in Haren geboren aanvaller debuteerde voor zijn jeugdliefde FC Groningen in het degradatieseizoen 2022/2023. Het promotieseizoen erop werd zijn echte doorbraak in het eerste. Van Bergen maakte negen goals en gaf zes assists. Dit jaar wordt de spits gezien als een groot talent in de Eredivisie en mag hij aankomende zomer zijn opwachting gaan maken op het Europees kampioenschap met Jong Oranje.

