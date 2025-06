Dit is het beste elftal uit Noord-Brabant

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. In deze editie is de provincie met de meeste profclubs aan de beurt: Noord-Brabant.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Noord-Brabant

Doelman - Etienne Vaessen

De keeper in het Brabantse elftal is Etienne Vaessen. De keeper werd geboren in Tilburg en stroomde vanuit de jeugd door naar het eerste elftal van RKC Waalwijk. De 29-jarige goalie speelde de eerste paar seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie, maar maakte na de promotie in 2019 naam voor zichzelf in de Eredivisie. Na 210 wedstrijden voor RKC maakte hij vorig jaar zomer transfervrij de overstap naar FC Groningen. Vaessen heeft inmiddels negen interlands voor Suriname gespeeld.

Rechtsachter - Bart van Rooij

Bart van Rooij is de rechtsback van dit team. De verdediger komt uit het dorp Escharen in de buurt van Cuijk, met iets meer dan duizend inwoners. Van Rooij speelde voor de jeugd van NEC Nijmegen, waar hij verdeeld over seizoenen in de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie 170 wedstrijden voor speelde. Sinds dit seizoen speelt de rechtsachter voor FC Twente, waar hij voor het eerst Europees voetbal speelde. In de wedstrijd tegen Manchester United op Old Trafford maakte hij zoveel indruk, dat een supporter een tatoeage zette met de beeltenis van de voetballer.

Centrale verdediger - Virgil van Dijk

Over de positie van centrale verdediger kan geen enkele twijfel bestaan. De in Breda geboren Virgil van Dijk is de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal en is momenteel in ieder geval één van de beste verdedigers ter wereld. Van Dijk speelde in de jeugd van Willem II, maar speelde in 2011 zijn eerste wedstrijd in het profvoetbal bij FC Groningen. Twee jaar later verkocht de Trots van het Noorden de boomlange verdediger aan Celtic. Weer eens twee jaar en twee Schotse kampioenschappen later vertrok Van Dijk naar Southampton. In 2,5 Premier League seizoenen verdiende Van Dijk zijn transfer naar Liverpool, als destijds de duurste verdediger aller tijden. In de Engelse havenstad won tweemaal de Premier League, het WK voor clubteams, de Champions League en de titel voor Europees voetballer van het jaar.

Centrale verdediger - Armando Obispo

Naast Van Dijk staat de tweede Bosschenaar uit het elftal: Armando Obispo. De PSV’er speelt al sinds de jeugd voor de Eindhovense club, maar maakte in het seizoen 2019/2020 een tijdelijke overstap naar Vitesse. Inmiddels heeft hij meer dan honderd wedstrijden voor de hoofdmacht van PSV achter zijn naam, met daarnaast drie landskampioenschappen, twee KNVB-Bekers en twee Johan Cruijff-schalen.

Linksachter - Patrick van Aanholt

Op de linksbackpositie was het een close call tussen Patrick van Aanholt en Souffian El Karouani. Uiteindelijk is de keuze gevallen op de eerstgenoemde, vanwege zijn schat aan ervaring. De in Den Bosch geboren linksback speelde in de jeugd van FC Den Bosch en PSV voor hij werd opgepikt door Chelsea. Zoals veel jeugdige spelers van The Blues werd Van Aanholt meermaals uitgeleend aan Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan Athletic en natuurlijk Vitesse. Na deze periodes verruilde de Bosschenaar Chelsea voor Sunderland. Drie seizoenen en één degradatie later vertrok de negentienvoudig international naar Crystal Palace, om in de Premier league te blijven. Voor The Eagles speelde de linksback de meeste wedstrijden. Via een avontuur bij Galatasaray kwam Van Aanholt in 2023 weer terug in Nederland, bij PSV, waar hij het landskampioenschap binnensleepte. Inmiddels staat de 34-jarige routinier onder contract bij Sparta Rotterdam.

Centrale middenvelder - Branco van den Boomen

Branco van den Boomen uit Veldhoven speelde voor de jeugd van Willem II en Ajax. Verder dan Jong Ajax kwam de middenvelder in eerste instantie niet, dus in 2014 maakte hij de overstap naar FC Eindhoven. Een seizoen later speelde Van den Boomen zijn eerste Eredivisie-wedstrijden voor sc Heerenveen. Na een uitleenbeurt aan Willem II keerde de vrijetrappenspecialist terug bij FC Eindhoven. Via De Graafschap kwam Van den Boomen bij het Franse Toulouse terecht. Na drie jaar belangrijk geweest te zijn voor de Ligue 1-ploeg, die ook nog eens de Franse beker won, keerde hij in 2023 transfervrij terug bij zijn oude liefde Ajax. Inmiddels staat de 29-jarige middenvelder op 55 wedstrijden in de twee seizoenen sinds zijn terugkeer.

Centrale middenvelder - Ringo Meerveld

De tweede middenvelder uit dit elftal is een Ringo Meerveld. De 22-jarige Bosschenaar begon zijn carrière bij - natuurlijk - FC Den Bosch. In het seizoen 2019/2020 speelde hij zijn eerste van in totaal 48 wedstrijden voor de club. In 2021 verruilde hij de club uit zijn geboortestad voor een andere Brabantse club in Willem II. Met meer dan honderd wedstrijden achter zijn naam is het de vraag of Meerveld mee degradeert met de club, gezien hij in april nog in de belangstelling zou hebben gestaan van Feyenoord en Ajax.

Aanvallende middenvelder - Mats Seuntjens

Ook Mats Seuntjens kent een rijke voetbalcarrière. De aanvallende middenvelder, die ook als spits uit de voeten kan, is geboren in Breda. Het was dan ook bij NAC Breda dat Seuntjens zijn eerste en trouwens ook de meeste wedstrijden speelde: 130. Tussen 2016 en 2019 speelde de middenvelder voor AZ. Seuntjens vertrok, omdat hij zijn plek in de basis kwijtraakte onder het bewind van trainer Arne Slot. Vervolgens speelde hij voor het Turkse Genclerbirligi, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk, FC Utrecht, wéér bij RKC, het Castellón van Dick Schreuder en sinds dit seizoen voor FC Groningen. De 33-jarige Seuntjens heeft bijna driehonderd Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam.

Linksbuiten - Cody Gakpo

Cody Gakpo speelde voor beide profclubs uit zijn geboortestad Eindhoven, maar brak uiteindelijk door bij PSV. Na 159 wedstrijden voor de club, met één landstitel en twee KNVB-Bekers achter zijn naam, vertrok Gakpo in de winter van 2023 naar Liverpool. De aanvaller had net een goed WK in Qatar achter de rug. Sinds zijn komst is de Brabander een belangrijke pion geworden voor The Reds, waarvoor hij al 128 wedstrijden speelde, 41 doelpunten maakte en 17 assists gaf. Gakpo speelde al veertig interlands voor Oranje.

Spits - Sam Lammers

De spitspositie in dit Brabantse elftal wordt ingevuld door Sam Lammers. De 28-jarige Tilburger wint de strijd voorin van Vincent Janssen. Lammers kwam vanuit de jeugd bij de hoofdmacht van PSV, maar daar werd hij nooit de eerste spits. Het seizoen dat hij op huurbasis voor sc Heerenveen speelde is tot nu toe zijn meest productieve gebleken, met negentien goals en vijf assists in 35 wedstrijden. Later speelde Lammers voor Atalanta Bergamo, Eintracht Frankfurt, Empoli, Sampdoria en Rangers FC, voordat hij terugkeerde in Nederland bij FC Utrecht. Ook in dit halve jaar scoorde de spits veel, met elf doelpunten in twintig wedstrijden. De Tilburger bleek te duur voor FC Utrecht om hem te behouden, dus aan het begin van het afgelopen seizoen haalde FC Twente Lammers binnen.

Rechtsbuiten - Oussama Idrissi

Oussama Idrissi is geboren in Bergen op Zoom. De negenvoudig Marokkaans international komt uit de jeugd van Feyenoord, maar heeft menig Nederlandse club versleten. Idrissi speelde eerst voor FC Groningen en daarna voor AZ, waarmee hij in 2020 op gelijke hoogte stond met Ajax, toen de competitie werd afgebroken wegens de covid-19-uitbraak. Later kwam hij uit voor Sevilla FC, dat hem uitleende aan Ajax, Cádiz en zijn oude liefde Feyenoord. Inmiddels speelt de buitenspeler al twee jaar voor het Mexicaanse Pachuca, dat deelneemt aan het vernieuwde WK voor clubteams.

