Gedegradeerd Willem II heeft nieuwe trainer binnen: ‘Dat hij een topclub verlaat, zegt genoeg'

John Stegeman is de nieuwe trainer van Willem II. De club was na het ontslag van Peter Maes en de degradatie uit de Eredivisie op zoek naar 'de juiste man om samen te bouwen'. Stegeman laat zijn functie als assistent-trainer bij Royal Antwerp achter zich.

Na een prima seizoensstart, kelderde de vorm van Willem II totaal in de tweede helft van het afgelopen voetbaljaar. Maes werd in april ontslagen en onder assistent-trainer Kristof Aelbrecht eindigden de Tricolores uiteindelijk op de zestiende plaats in de Eredivisie. In de finale van de nacompetitie was Telstar met 5-3 te sterk en werd degradatie een feit.

Artikel gaat verder onder video

Willem II gaat vol goede moed de Keuken Kampioen Divisie in met Stegeman, die al hoofdtrainer was van Heracles Almelo, Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. De 48-jarige oefenmeester tekent een tweejarig contract in Tilburg.

De laatste klus van Stegeman was bij Royal Antwerp, als assistent. Technisch directeur Freek Heerkens is zeer tevreden met de nieuwe aanstelling: “We zijn ontzettend blij dat een ervaren trainer, die zowel de Keuken Kampioen Divisie als de Eredivisie goed kent, ervoor kiest om zich aan Willem II te verbinden”, zegt de oud-voetballer op de clubwebsite. “Dat hij daarvoor bewust een topclub achter zich laat, zegt veel over zijn overtuiging én over het perspectief dat hij hier ziet.”

✍️ 𝗝𝗼𝗵𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗴𝗲𝗺𝗮𝗻, nieuwe hoofdtrainer Willem II — Willem II (@WillemII) June 23, 2025

