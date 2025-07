Dit is het beste elftal uit Zeeland

Wat als er geen Nederlands elftal bestond, maar twaalf provincie-elftallen? Welke provincie zou het beste elftal kunnen opstellen? FCUpdate zoekt het uit. In deze editie is de provincie met de minste inwoners aan de beurt: Zeeland.

Het beste elftal van spelers die geboren zijn in Zeeland

Doelman - Aron van Lare

De keeper van dit Zeeuwse elftal is er een met twee wedstrijden in het betaalde voetbal achter zijn naam. Aron van Lare uit Terneuzen speelde in de jeugd van de dichtstbijzijnde Nederlandse profclub NAC Breda, en die van PSV. Van Lare speelde zelfs twee keer in de Keuken Kampioen Divisie voor Jong PSV, voor hij terugkeerde bij NAC. Inmiddels komt de 22-jarige keeper uit voor de Jong-ploeg van de Bredanaars.

Rechtsachter - Marvin Young

Artikel gaat verder onder video

Marvin Young is eigenlijk een centrale verdediger, maar de Middelburger kan ook op de rechtsbackpositie uit de voeten. De negentienjarige Young heeft zijn eerste Eredivisie-seizoen met Sparta Rotterdam achter de rug, waarin hij tot 26 optredens kwam. Het verdedigende talent staat er goed op, want hij wordt de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar landskampioen PSV.

Centrale verdediger - Dies Janse

De eerste centrale verdediger die in dit elftal ook op zijn eigen positie is opgesteld, is Dies Janse. Het verdedigende talent uit Goes speelde dit seizoen zijn eerste zes wedstrijden voor Ajax 1. Vorig seizoen kwam de negentienjarige speler, wiens grote voorbeeld Matthijs de Ligt is, ook al uit voor Jong Ajax. De 1,96 meter lange rots achterin kwam dit seizoen in de Keuken Kampioen Divisie tot twintig duels.

Centrale verdediger - Rick van Drongelen

In het hart van de defensie staat een ervarener defensieve kracht: Rick van Drongelen. De 26-jarige centrumverdediger uit Axel komt uit de jeugd van Sparta Rotterdam en speelde er zowel een KKD-seizoen als een Eredivisie-seizoen. In 2017 verkaste de Zeeuw naar Hamburger SV, waar hij vier seizoenen bleef hangen. Union Berlin pikte Van Drongelen in 2021 op, maar leende hem direct uit aan KV Mechelen. Het jaar erop speelde hij op huurbasis voor Hansa Rostock. Sinds de zomer van 2023 komt de oud-Spartaan uit voor het Turkse Samsunspor, dat zich dit seizoen kwalificeerde voor Europees voetbal.

Centrale verdediger - Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke is de grote ster van dit Zeeuwse elftal. De 25-jarige Oranje-international uit Arnemuiden komt, net als Van Lare, uit de jeugd van NAC Breda. Na zestien duels voor het eerste, kwam Brighton & Hove Albion in 2020 op de deur kloppen. De Engelsen namen het talent over en verhuurden hem aan sc Heerenveen en Blackburn Rovers in de Championship. Inmiddels is Van Hecke een vaste waarde voor de nummer acht van de Premier League en werd de man met vijf interlands zelfs uitgeroepen tot speler van het jaar bij zijn club.

Linksachter - Bradley de Nooijer

Bradley de Nooijer komt uit de jeugd van Sparta, maar speelde zijn wedstrijden in Nederland alleen voor FC Dordrecht. De 27-jarige linksback uit het dorp Oost-Souburg vertrok in 2017 al naar FC Viitorul in de Roemeense competitie. Daar speelde hij bijna 150 wedstrijden, alvorens hij een tour maakte langs verschillende andere Oost-Europese clubs. De Nooijer speelde voor Vorskla Poltava (Oekraïne), Farul Constanta (Roemenië), CSKA Sofia (Bulgarije) en het afgelopen seizoen voor FC Buzau (Roemenië).

Centraal middenveld - Godfried Roemeratoe

De eerste middenvelder van dit elftal is Godfried Roemeratoe. De international van Curaçao is eveneens geboren in Oost-Souburg. Roemeratoe speelde sinds de jeugd voor FC Twente en maakte in 2018 zijn debuut voor de hoofdmacht. In zijn laatste contractjaar voor de Tukkers werd hij uitgeleend aan Willem II. In 2022 maakte de verdedigende middenvelder transfervrij de overstap naar Hapoel Tel Aviv. Een jaar later tekende Roemeratoe voor RKC Waalwijk, waar hij nog steeds onder contract staat en tot nu toe 55 wedstrijden voor speelde.

Centraal middenveld - Yassine Azzagari

Naast Roemeratoe op staat Yassine Azzagari het middenveld. De Marokkaanse Zeeuw is in 2001 geboren in Goes en speelde in de jeugd voor NAC Breda. Azzagari debuteerde voor de club in de Eredivisie, maar dat bleef zijn enige optreden op het hoogste niveau. Na de degradatie speelde de middenvelder nog eens 46 wedstrijden voor NAC, voordat hij in 2022 de overstap maakte naar FC Eindhoven. Sinds het afgelopen seizoen speelt Azzagari voor de amateurs van VV Kloetinge in zijn thuisprovincie.

Rechtsbuiten - Naoufal Azzagari

Op rechtsbuiten staat de volgende Azzagari. Naoufal is het neefje van Yassine en komt eveneens uit Goes. De jongere Azzagari (23) begon zijn carrière in de jeugd van FC Eindhoven, waarvoor hij tweemaal uitkwam in de Keuken Kampioen Divisie. Na een jaar bij RFC Seraing in België, kwam de tweevoetige buitenspeler in 2024 naar Jong Sparta Rotterdam.

Spits - Steve Schalkwijk

Steve Schalkwijk uit Vlissingen speelt al zijn hele carrière voor verschillende amateurteams in Zeeland. In 2019 vertrok de spits bij SV Walcheren voor een stap naar VV Goes in de Derde Divisie. Na 39 doelpunten in 62 wedstrijden maakte Schalkwijk in 2020 een stap hogerop, naar HSV Hoek. In vijf seizoenen maakte hij liefst honderd doelpunten. Afgelopen seizoen werd hij zelfs kampioen met Hoek.

Linksbuiten - Jahrdell Constansia

De laatste speler van dit elftal is Jahrdell Constansia uit Terneuzen. Jahrdell (24) is de broer van Jonathan Constancia (39), die aan het begin van deze eeuw voor Heracles Almelo speelde. Zelf speelt de linksbuiten al zijn hele carrière voor amateurteams. Eerder kwam de snelle vleugelspits uit voor VV Terneuzen, SC Dikkelvenne en sinds 2023 voor HSV Hoek, waarmee hij samen met Schalkwijk kampioen werd, afgelopen seizoen.

