Zoon van Sneijder slaapt tijdens FC Utrecht-debuut, Ron Jans toch positief

Jessey Sneijder maakte zaterdag zijn officieuze debuut voor FC Utrecht. De achttienjarige zoon van Wesley Sneijder mocht als invaller zijn opwachting maken in de gewonnen oefenwedstrijd tegen Cercle Brugge (2-0).

Jessey Sneijder, net als zijn wereldberoemde vader een aanvallende middenvelder, deed het laatste halfuur mee in de wedstrijd die 120 minuten duurde. Trainer Ron Jans wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de jongeling, maar benadrukt dat er ook genoeg andere talenten aan de deur kloppen.

Artikel gaat verder onder video

“Dat vind ik altijd lastig, want we hebben ook Gustav Sundqvist, Georgios Charalampoglou en Shedrach Ebite”, zegt hij tegen SoccerNews. Toch begrijpt Jans de aandacht wel. “Dan wordt Jessey eruit gelicht. Dat is de last en het mooie wat hij meedraagt. Natuurlijk is hij de zoon van Wesley, maar hij is bij ons omdat hij goed kan voetballen. Dat hij een bekende vader heeft is een ander punt.”

Een maand geleden werd duidelijk dat Sneijder is doorgeschoven naar het beloftenteam, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. Nu heeft hij dus ook al minuten in het eerste op zijn naam. “Hij heeft wel het balgevoel van zijn vader, maar hij is nog heel jong. Hij is net overgestapt van de Onder 19 naar de beloften. Fysiek is hij nog geen grote kerel, maar hij heeft goed spelinzicht en een goede techniek”, ziet Jans.

Foutje tijdens debuut

Een vlekkeloos debuut kende Sneijder niet. Zo was er een moment waarop Sneijder werd ingespeeld door doelman Michael Brouwer en even 'liep te pitten', aldus de commentator van Ziggo Sport. Een grote kans voor El Hadj Koné was het gevolg, maar hij schoot naast het doel van Brouwer.

Verwacht je dat Jessey Sneijder volgend seizoen zijn officiële profdebuut maakt? Laden... 41.7% Ja 58.3% Nee 12 stemmen

