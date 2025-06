FC Utrecht kent tegenstander in tweede voorronde Europa League

FC Utrecht is bij de loting van de tweede voorronde van de Europa League gekoppeld aan de winnaar van het tweeluik tussen FC Sheriff en FC Prishtina. De club van trainer Ron Jans begint op donderdag 24 juli met een thuiswedstrijd aan het tweeluik. Een week later, op donderdag 31 juli, staat de return in De Galgenwaard op het programma.

FC Utrecht eindigde afgelopen seizoen als nummer vier in de Eredivisie en dwong daarmee een plaats af in de tweede voorronde van de Europa League. De Domstedelingen genoten tijdens de loting, die werd verricht in het Zwitserse Nyon, een ongeplaatste status. Daardoor zou FC Utrecht dus sowieso een geplaatste opponent treffen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Nieuwe club Toornstra bekend: ‘Heel blij dat hij voor ons heeft gekozen’

Eerder op de woensdag is door de UEFA al een voorloting verricht, waardoor het aantal potentiële tegenstanders flink werd teruggebracht naar vier clubs: Anderlecht (België), FC Midtjylland (Denemarken), de winnaar van Shakhtar Donetsk (Oekraïne) - Ilves Tamere (Finland) of de winnaar van FC Sheriff (Moldavië) - FC Prishtina (Kosovo).

LEES OOK: Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij Utrecht ‘Nu is hij te duur’

Uiteindelijk rolde de winnaar van het tweeluik tussen FC Sheriff - FC Prishtina uit de koker voor FC Utrecht. De heenwedstrijd in de tweede voorronde wordt gespeeld op 24 juli en Jans en zijn manschappen beginnen met een uitwedstrijd. Een week later, op donderdag 31 juli, is de return in De Galgenwaard. Mocht FC Utrecht weten af te rekenen met de winnaar van FC Sheriff - FC Prishtina, dan wacht de club nog twee voorrondes om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Bij een nederlaag zakt FC Utrecht af naar de derde voorronde van de Conference League.

FC Utrecht treft Sheriff Tiraspol of FC Prishtina in de tweede voorronde van de UEFA Europa League. 🇪🇺 — FC Utrecht (@fcutrecht) June 18, 2025

➡️ Meer FC Utrecht nieuws

👉 Nieuwe club Toornstra bekend: ‘Heel blij dat hij voor ons heeft gekozen’🔗

👉 'Feyenoord-middenvelder Zechiël hakt knoop door en gaat komend seizoen Europa in'🔗

👉 FC Utrecht troeft grote clubs af en haalt Bayern-talent naar Nederland 🔗

👉 Jong Oranje-ploeggenoot raadde Valente al vroeg aan bij zijn Utrecht: ‘Nu is hij te duur’ 🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗