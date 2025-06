FC Utrecht troeft grote clubs af en haalt Bayern-talent naar Nederland

FC Utrecht gaat zich deze zomer versterken met , zo meldt Fabrizio Romano op X. Het Turkse talent staat momenteel onder contract bij Bayern München, waar hij afgelopen seizoen speelde voor het tweede elftal en topscorer werd.

Demircan speelde in de jeugdopleiding van TSV Milbertshofen en TSV 1860 München en maakte medio 2017 de overstap naar Bayern München, waar hij te boek stond als groot talent. Hij stroomde van de Onder 17 uiteindelijk door naar het tweede elftal, dat uitkomt in de Regionalliga Bayern, het vierde niveau van Duitsland.

Afgelopen seizoen kroonde de twintigjarige Demircan zich tot clubtopscorer. In twintig wedstrijden was de linksbuiten goed voor zes doelpunten en vijf assists. Bij Bayern München beschikte het Turkse talent over een aflopend contract, waardoor hij gratis op te pikken was. Naast FC Utrecht waren ook Besiktas, Rangers FC en Hoffenheim geïnteresseerd in de aanvaller.

Demircan verkiest de Eredivisie echter boven een stap naar Turkije en Schotland, of een langer verblijf in Duitsland. Romano schrijft dat de transfer beklonken is en dat de aanvaller zelfs al medisch gekeurd is in De Galgenwaard. Het is de bedoeling dat de twintigjarige Turk zijn krabbel gaat zetten onder een contract tot medio 2028.

FC Utrecht slagvaardig op de transfermarkt

FC Utrecht, dat zich eind juli al mag opmaken voor de tweede voorronde van de Europa League, toont zich de voorbije weken uiterst ambitieus op de transfermarkt. Zo werden de koopopties van Yoann Cathline en Miguel Rodríguez gelicht. Daarnaast versterkte de club zich met Davy van den Berg, Mike Eerdhuijzen, Dani de Wit en Derry Murkin. Daar zal het de komende weken in ieder geval niet bij blijven als het aan technisch directeur Jordy Zuidam ligt.

