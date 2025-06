FC Utrecht-sterkhouder El Karouani mag dromen van fraaie Serie A-transfer

kan mogelijk een fraaie overstap naar de Serie A maken. Het Algemeen Dagblad weet te melden dat Bologna in de markt is voor linksback van FC Utrecht. Ook is er in mindere mate interesse van Como.

El Karouani kwam in 2023 transfervrij over van zijn jeugdclub NEC Nijmegen naar FC Utrecht. In de Domstad zette de 24-jarige vleugelverdediger zijn ontwikkeling door en ontpopte hij zich tot een vaste waarde in de basiself van trainer Ron Jans. Afgelopen seizoen kwam de linkspoot tot 36 officiële wedstrijden in het shirt van FC Utrecht. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en acht assists.

Het goede spel van El Karouani is ook in het buitenland opgevallen. De vleugelverdediger hoopt dan ook een transfer te kunnen maken na zijn goede jaar bij FC Utrecht. Eerder werd al bekend dat Olympique Marseille de Marokkaanse linksback op de korrel heeft, maar ook in Italië staat hij er goed op. Het AD schrijft dat Bologna, dat de voorbije jaren met onder meer Sam Beukema wel vaker shopte in Nederland, geïnteresseerd is. Ook Como zou, hetzij in mindere mate, wel oren hebben naar de linkervleugelverdediger.

El Karouani beschikt bij FC Utrecht over een contract tot medio 2026, waardoor de Domstedelingen de linksback wel zullen moeten verkopen als ze nog goed aan hem willen verdienen. Bovendien haalde FC Utrecht met Derry John Murkin, die overkomt van Schalke 04, al een vervanger in huis. Afgelopen winter kon El Karouani ook al vertrekken uit de Domstad, destijds was PSV voor hem in de markt na het vertrek van Matteo Dams en Fredrik Oppegard.

