Voormalig FC Utrecht-talent deelt schokkend verhaal: 'Dan ben ik binnen acht dagen dood'

Willem van Hanegem zag het ooit helemaal in hem zitten bij FC Utrecht, toch wist de 33-jarige Christian Gandu niet door te breken in het betaalde voetbal. Nu is het voormalige voetbaltalent al ruim een jaar opzoek naar een donornier. Een zoektocht die niet voorspoedig gaat.

Gandu heeft slecht werkende nieren en moet zich doordeweeks om de dag melden bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein voor een nierdialyse. Daar wordt zijn lichaam dan als het ware schoongespoeld van afvalstoffen. "Doe ik het niet, dan ben ik binnen acht dagen dood", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Inmiddels wacht de 33-jarige Gandu al ruim een jaar op een donornier. Een halfjaar geleden was er een geschikte donor gevonden, maar diegene haakte vanwege koudwatervrees af. "Pijnlijk was dat”, erkent hij. "Maar ik ben dan nog voetballer geweest en kan er op een bepaalde manier aandacht aan geven. Dat voordeel hebben anderen niet."

De nierdialyse duurt zo'n vier uur en Gandu slikt medicijnen om te voorkomen dat hij ontstekingen krijgt. Wel is hij moe na de nierdialyse. "Het vreet energie", vertelt hij. "Maar de dokter heeft gezegd dat ik moet blijven bewegen. Dus als ik hier klaar ben, loop ik via het park terug. Zo’n 5 kilometer. ’s Avonds lig ik dan wel de hele avond op de bank. Dan voelt het net alsof ik een marathon heb gelopen."

Van Hanegem wilde Gandu op jonge leeftijd laten debuteren

In 2008 was Gandu, die destijds werd gezien als groot talent, landelijk nieuws. Toenmalig FC Utrecht-trainer Van Hanegem wilde de rechtsbuiten al op vijftienjarige leeftijd laten debuteren in de hoofdmacht van de club. Dit werd hem door de clubleiding verboden, omdat Gandu volgens de reglementen nog te jong is. "Van Hanegem zag mij in de B-jeugd en haalde me pardoes bij het eerste."

Tot een debuut in de Eredivisie kwam het uiteindelijk niet voor Gandu, die FC Utrecht verruilde voor Borussia Dortmund. "Ook door mijn eigen gebrek aan discipline. Dat geef ik toe", waarna hij lachend zegt dat hij 'nogal opvliegend' kan zijn. "Ik heb weleens een trainer geslagen bijvoorbeeld.”

Overlijden Cédric Badjeck viel Gandu zwaar

Vorige week overleed Cédric Bacjeck op dertigjarige leeftijd en dat was een goede vriend van Gandu. "Hij was als een broertje voor me. Een weeklang heb ik gehuild", aldus Gandu, die vorige week op de begrafenis was. "Namens ons, Badjecks ploeggenoten van vroeger, sprak Myenty Abena (ex-De Graafschap-speler, red.). Ik kan dat niet. Vond het al moeilijk om naar de kist te kijken.”

"Cedric was een geweldige jongen. Maar kon ook heel opvliegend zijn. Net als ik haha. Maar dan nog erger. Hij had veel boosheid in zich. Het lukte hem niet door te breken bij FC Utrecht en daarna Excelsior. Dat vond hij erg, daar zat hij mee. Ik probeerde hem altijd op te beuren. Dat zijn carrière nog lang niet voorbij was", vervolg Gandu, die nog meer nadenkt over het leven door het overlijden van Badjeck. "Misschien is er morgen een nier, misschien duurt het nog tien jaar. Een sombere gedachte wel, maar ik probeer altijd vrolijk te zijn.”