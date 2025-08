Jans spreekt verbazing uit: 'Welke ouder laat dat nou toe?'

Ron Jans is op zijn zachtst gezegd not amused over het feit dat een jonge supporter in de slotfase van het duel tussen FC Utrecht en FC Sheriff Tiraspol in de tweede voorronde van de Europa Leauge het veld betrapt. De ervaren oefenmeester van de Domstedelingen wijst hierbij naar de ouders van de jongen. Mogelijk kan de veldbetreding nog consequenties krijgen voor FC Utrecht.

In de eigen Galgenwaard kende FC Utrecht donderdagavond een zorgeloos avond tegen FC Sheriff. Nadat het heenduel in Moldavië al met 1-3 werd gewonnen door de nummer vier van het afgelopen Eredivisie-seizoen, had de ploeg van Jans in de return ook weinig moeite met de Moldaviërs. Binnen een uur stond er al een 3-0 stand op het scorebord, waarna Souffian El Karouani er na de 3-1 van FC Sheriff op schitterende wijze 4-1 van maakte in de slotfase.

Na afloop ging het niet alleen over de eclatante zege van FC Utrecht, maar kwam ook de jonge veldbestormer ter sprake. Iets waarover Jans zich verwonderde. "Ik ken de achtergronden niet, maar welke ouder laat zijn kind nou zomaar het veld oplopen? Ik weet ook niet wat de beweegredenen van die jongen waren, want ik had niet het idee dat hij echt naar iemand toe liep voor een selfie of dat soort zaken", sprak de 66-jarige coach op de persconferentie over het incident.

Jans was niet te spreken over het moment. "In dit soort wedstrijden moet je gewoon van het veld afblijven, ongeacht of je groot of klein, oud of jong, man of vrouw bent", vervolgt de oefenmeester die wel te spreken was over de wijze waarop Noah Ohio omging met de jongen. Dat typeert de spits volgens de oefenmeester. "Noah is echt een leuke, lieve jongen.”

FC Utrecht moet vrezen voor consequenties

De veldbetreding van de jonge supporter kan nog wel een serieuze consequenties vanuit de UEFA hebben voor FC Utrecht. Zo kreeg PSV in 2023 nog een boete van 20.000 euro omdat er een supporter het veld betrad. Deze 'fan' viel Marko Dmitrovic aan, die destijds de doelman van Sevilla was. Naast de forse geldboete van de UEFA moest PSV ook een deel van de Oosttribune in het Philips Stadion bij de daaropvolgende Europese thuiswedstrijd leeg laten. Het is nog niet bekend of de UEFA een onderzoek gaat starten, maar FC Utrecht geeft bij monde van een woordvoerder aan het af te zullen wachten.