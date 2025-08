Kieft: 'Ajax moet handen dichtknijpen, heel bijzondere dingen heeft hij nog niet laten zien'

Ajax mag 'zijn handen dichtknijpen' met de transfersom die het ontvangt voor , zo schrijft Wim Kieft in zijn column in De Telegraaf. Chelsea maakt naar verluidt zo'n 43 miiljoen euro over voor de negentienjarige verdediger. "Heel bijzondere dingen heeft hij bij Ajax ook nog niet laten zien en dan moet je concluderen dat dit voor zowel hem als voor Ajax een prima deal is", schrijft Kieft.

Hato debuteerde in januari 2023 op zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van Ajax, in een met 0-2 gewonnen bekerduel tegen FC Den Bosch. Inmiddels speelde de verdediger, die zowel centraal achterin als op de linksbackpositie uit de voeten kan, op 111 officiële wedstrijden namens de Amsterdammers, waarin hij goed was voor vier goals en negen assists. In november 2023 debuteerde hij bovendien in het Nederlands elftal, waarvoor hij tot op heden elf interlands speelde.

Hato staat inmiddels op het punt om Ajax achter zich te gaan laten en zijn loopbaan voort te zetten bij Chelsea, zo werd de voorbije dagen al duidelijk. Kieft vindt dat Ajax blij mag zijn met de 43 miljoen euro die de kersvers winnaar van het WK voor clubteams voor de tiener neertelt: "Als je zo’n bedrag krijgt voor een jongen van 19 jaar, moet je als club je handen dichtknijpen. Je moet bepaalde transfers ook in het juiste perspectief zien", schrijft de oud-spits.

Kieft verwacht niet dat Hato zich in de toekomst ontwikkelt tot 'een soort Virgil van Dijk', maar eventueel wél tot een speler als Nathan Aké. "Voor spelers van het kaliber Van Dijk en Frenkie de Jong worden veel hogere bedragen betaald door topclubs. Hato is een mandekker of een linksback, die bovendien nog aan het begin van zijn carrière staat. Heel bijzondere dingen heeft hij bij Ajax ook nog niet laten zien en dan moet je concluderen dat dit voor zowel hem als voor Ajax een prima deal is", aldus de oud-international. Kieft sluit op voorhand dan ook niet uit dat Hato niet gaat slagen in Londen en bij een club van een (op papier) lager kaliber terechtkomt: "Want hoe hij het bij Chelsea ook gaat doen, je weet dat als je zo binnenkomt en je bent via Chelsea in de Premier League binnengekomen, je op z’n minst altijd weer bij een club als Bournemouth kan voetballen, om even een voorbeeld te noemen."