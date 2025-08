Ajax presenteert Gloukh en maakt exacte transfersom bekend

Ajax heeft zich officieel versterkt met , zo maakt de Amsterdamse club bekend op de officiële kanalen. De 21-jarige Israëliër komt over van Red Bull Salzburg en heeft zijn handtekening gezet onder een contract van maar liefst vijf jaar. Met Gloukh heeft Ajax de volgende gewenste zomeraanwinst eindelijk binnen.

Diverse media, waaronder Voetbal International en ESPN, wisten maandag al te melden dat de aanvallende middenvelder en Ajax akkoord waren over een transfer. Gloukh verliet naar verluidt zijn appartement om zich medisch te gaan laten keuren in Amsterdam. Ajax maakt bekend dat het met de Oostenrijkse club een transfersom van 14,75 miljoen euro overeengekomen is. Door bonussen kan dat bedrag oplopen tot maximaal 17,25 miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

Technisch directeur Alex Kroes van Ajax toont zich verheugd met het aantrekken van Gloukh: "Oscar is een enorm creatieve en vaardige aanvallende middenvelder die garant staat voor doelpunten en assists. Hij is daarnaast ook een slimme speler met een uitstekend spelinzicht, is bovendien buitengewoon leergierig en ambitieus. In onze gesprekken maakte hij duidelijk dat hij Ajax ziet als de ideale club om zich verder te ontwikkelen. Dat hij daarbij niet voor het grote geld heeft gekozen, maar voor het sportieve plan van Ajax, zegt alles over zijn karakter en mentaliteit", aldus Kroes.

Met de komst van Gloukh heeft Ajax zijn gewenste versterking op het middenveld eindelijk binnen. De 21-jarige Israëliër speelt voornamelijk als creatieve middenvelder, met veel diepgang. Gloukh speelde sinds januari 2023 voor Red Bull Salzburg, dat hem daarvoor overnam van Maccabi Tel Aviv. Bij de Oostenrijkse grootmacht speelde Gloukh 101 duels, waarin hij goed was voor 23 goals en 28 assists. Na Raúl Moro, Vítezslav Jaros en Joeri Heerkens is de middenvelder de vierde zomer aanwinst van Ajax.