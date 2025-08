'Ik denk dat Brobbey daar achteraf wel spijt van heeft'

zou weleens spijt kunnen hebben dat hij eerder deze zomer 'nee' heeft gezegd tegen een overstap naar het ambitieuze Como. Dat vermoeden spreekt Ajax-watcher Mike Verweij althans uit in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

Medio juni berichtte de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio dat Brobbey in de belangstelling van Como stond. De spits zou echter geen trek hebben gehad in een overstap naar de nummer tien van het voorbije seizoen in de Serie A en zijn zinnen hebben gezet op een transfer naar een club van meer statuur.

"Ik denk dat hij vorige week wel heel erg geschrokken is, want José Fortes Rodriguez (inmiddels Brobbey's ex-zaakwaarnemer, red.) had Como voor hem", zegt Verweij. "Dat is natuurlijk de nummer tien van Italië, dan denkt een speler: 'Wat moet ik met de nummer tien van Italië?'. Maar dat bedoel ik met je iets meer verdiepen in een club, dat is een club waar de mogelijkheden onbeperkt zijn. En ze hebben natuurlijk een goede trainer, met Cesc Fàbregas."

"Ik denk dat Brobbey daar heel erg op zijn plek was geweest", vervolgt Verweij. "Dat heeft hij wel gezien vorige week, want Ajax werd alle kanten van het veld op gestuurd tegen Como", verwijst de clubwatcher naar de 3-0 nederlaag die de Amsterdammers vorige week tegen de Italianen leden in de finale van de vriendschappelijke Como Cup. "Ik denk dat Brobbey achteraf wel spijt heeft", vermoedt Verweij dan ook. Eerder in de podcast zei de journalist al dat er voor Brobbey, net als de eveneens op de nominatie om te vertrekken staande Chuba Akpom, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan, 'geen tot bijna geen interesse' bestaat.