Ajax in de maag met viertal: 'Bijna geen interesse'

Voor vier spelers die Ajax deze zomer mogen of zelfs moeten verlaten bestaat 'bijna geen interesse', zo meldt clubwatcher Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. De Amsterdammers moeten nog altijd flink bezuinigen op de torenhoge salarislast, maar komen bepaald niet gemakkelijk af van grootverdieners , , én .

Ajax staat op het punt om verdediger Jorrel Hato voor een fraai bedrag te verkopen aan Chelsea. Zodra de miljoenen uit Londen binnen zijn, zal de club naar verwachting met Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) een defensieve aanwinst presenteren. Mochten Ajax-fans hopen dat de overige inkomsten uit het vertrek van Hato kunnen worden aangewend om de selectie op meer posities te versterken, dan komen zij volgens Verweij bedrogen uit.

Artikel gaat verder onder video

"Bij Ajax leven twee misverstanden. Eén: dat het eigen vermogen nog gigantisch groot is. Dat klopt wel, als je op de balans kijkt, maar dat zijn ook de spelers die op het veld staan. Dus het is niet geld dat Ajax zomaar kan uitgeven", legt de clubwatcher uit. Het tweede punt van Verweij is de salarislast van Ajax, die nog altijd flink omlaag moet: "Alex Kroes heeft gezegd: als er een euro binnenkomt, dan kan ik veertig cent uitgeven. Maar Ajax moet ook heel erg bezuinigen op de salarissen, dankzij de periode-Mislintat. Er moet vijftien tot zeventien miljoen bezuinigd worden. Dus ze kunnen na het vertrek van Hato die Itakura halen, daar gaan ze volle bak voor en dat ziet er goed uit, ik denk ook dat dat wel goed komt. Maar dan houdt het weer even op."

Voordat Ajax de selectie verder kan versterken, zal de club dus nóg meer transferinkomsten moeten zien te genereren. "Kaplan, Akpom, Mannsverk en het liefst ook Brobbey moeten verkocht worden voordat er een linksback en een 'nummer zes' gekocht kan worden", zegt Verweij, die zijn vakgenoten verwijt verkeerde verwachtingen te scheppen bij de Ajax-supporters. "Andere media moeten schrijven wat ze willen, alleen: in het kader van het verwachtingspatroon... Daar wordt geroepen: 'Hato weg? Oh, nu wordt er even een linksback, een zes en nog een centrale verdediger gehaald'. Dat is wel iets dat Ajax moet managen, want die fans denken: 'Die gaan komen'. Maar die gaan niet komen, zolang er niet wordt verkocht."

En daar wringt juist de schoen: "Ik hoorde dat er vanuit de regio Saudi-Arabië wel interesse was in Akpom, maar dat die dat helemaal niet ziet zitten", zegt Verweij. Zijn collega en chef Telesport Marcel van der Kraan vermoedt dat Jordan Henderson zijn landgenoot een negatief advies heeft gegeven over de lucratieve stap naar het Midden-Oosten. Verweij beaamt dat en vervolgt: "Ajax heeft nu wel een probleem in die zin dat ze echt zullen moeten verkopen. Dat komt uiteindelijk wel goed, alleen de pech voor Ajax op dit moment is dat er echt bijna geen interesse voor hen is. En dan zul je zien, dan nemen we deze podcast op en wordt er morgen eentje verkocht. Maar op het moment dat we dit opnemen is de laatste informatie dat er voor Akpom, Kaplan, Mannsverk en Brobbey gewoon geen of bijna geen interesse is", besluit Verweij.