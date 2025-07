Daverend transfersucces van Ajax op conto van Francesco Farioli geschreven

Dat Ajax dik 40 miljoen euro toucheert voor de verkoop van aan Chelsea, heeft het volgens Pieter Zwart in grote mate te danken aan voormalig hoofdtrainer Francesco Farioli. Dat stelt de hoofdredacteur van Voetbal International donderdag.

Onder meer Fabrizio Romano en The Athletic meldden woensdag dat Ajax een akkoord heeft bereikt met Chelsea over een transfer van Hato. Naar verluidt gaat Chelsea 'meer dan veertig miljoen euro', waarschijnlijk rond de 43 miljoen euro, betalen voor de negentienjarige verdediger, die een zevenjarig contract gaat ondertekenen in Londen.

Volgens Zwart mag Ajax Farioli dankbaar zijn voor de transfersom die het ontvangt van Chelsea voor Hato. “Uitmuntende beslissing van Francesco Farioli om Jorrel Hato linksback te zetten. Als centrale verdediger was hij nooit voor dit bedrag verkocht aan de Premier League”, schrijft de hoofdredacteur van Voetbal International op X.

Hato debuteerde in januari 2023 in de hoofdmacht van Ajax en kwam sindsdien tot 111 officiële wedstrijden voor de Amsterdamse club. Hij brak door als centrale verdediger, maar werd vorig seizoen door toenmalig trainer Farioli definitief omgetoverd tot linksback. Overigens speelde Hato ook vóór de komst van Farioli al zo nu en dan als linksback, zij het beduidend minder vaak. Farioli is inmiddels coach van FC Porto.

