Ajax investeert voorlopig niet in een controleur of back

Ajax gaat voorlopig niet de transfermarkt op voor een nieuwe linksback en een defensieve middenvelder, dat stelt het Algemeen Dagblad. De Amsterdammers cashen flink door de uitgaande transfer van Jorrel Hato, maar die transfersom wordt door de club gebruikt om Oscar Gloukh en Ko Itakura mee te bekostigen.

Hato staat op het punt om Ajax te verruilen voor de Engelse topclub Chelsea. In Londen zal de negentienjarige verdediger een contract voor liefst zeven seizoenen ondertekenen. The Blues, die al langere tijd concreet zijn voor de centrale verdediger annex linksback, betalen naar verluidt een bedrag van zo'n 43,5 miljoen euro. Bovendien zou Ajax een doorverkooppercentage hebben bedongen.

Artikel gaat verder onder video

Met de inkomende miljoenen gaat Ajax zich wel defensief versterken. Itakura geldt als topprioriteit voor de Amsterdamse club, die momenteel al druk aan het onderhandelen is met Borussia Mönchengladbach. Ajax zou inmiddels al een bod van 7,5 miljoen euro hebben neergelegd voor de Japanse mandekker. Middels bonussen zou dit bedrag nog met 2,5 miljoen euro kunnen oplopen. Bij Ajax zal Itakura de concurrentie moeten aangaan met Josip Sutalo en Youri Baas voor een plekje centraal achterin.

"Koopt Ajax geen nieuwe linksback dan?", klinkt het in het AD. "In elk geval niet meteen. Staf en directie zijn te spreken over de stappen die Owen Wijndal inmiddels zet. Afhankelijk daarvan en de strijd in het centrum, kan later in augustus nog worden besloten om een linkspoot te halen. Daar meteen en flink geld voor uitgeven, zal Ajax niet doen", aldus de krant, die benadrukt dat een groot deel van de transfersom van Hato wordt gebruikt voor de transfers van Gloukh en Itakura.

Nieuwe nummer 6 voorlopig on hold

Ajax liet afgelopen zomer Jordan Henderson gaan, maar voorlopig komt er nog geen nieuwe nummer 6. "Nee, dan moet eerst weer flink worden verkocht. Kroes gaf aan 40 procent van de inkomsten te kunnen uitgeven. Tel de gegarandeerde Champions League- en transferopbrengsten bij elkaar op. Doe hetzelfde met de bedragen die Ajax betaalt voor Raul Moro, Oscar Gloukh, Joeri Heerkens en (als het lukt) Itakura, en je weet dat de club dan al aan dat percentage zit", klinkt het.

Toch speurt Ajax nog wel naar een nieuwe controlerende middenvelder. "Een betaalbare opvolger voor Henderson blijkt, binnen het huidige budget, alleen nog niet zo snel te vinden", schrijft Johan Inan. Verder ziet Ajax dat Jorthy Mokio en goede ontwikkeling doormaakt, terwijl de club hoopt op het langer aanblijven Kenneth Taylor. Met de aanstaande komst van Gloukh zou trainer John Heitinga dan genoeg mogelijkheden hebben voor het middenveld.

Brobbey 'grootste pronkstuk in de de etalage'

Volgens clubwatcher Inan is spits Brian Brobbey 'het grootste pronkstuk in de al behoorlijk leeggestroomde etalage'. In die etalage staan ook nog Chuba Akpom, Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan. "In de maand augustus wil Ajax die voor zoveel mogelijk geld leeg krijgen, zodat aan het eind van de transferperiode nog ruimte is voor een vierde, grote investering. Veel zal daarbij dus afhangen van of Ajax Brobbey weet te verkopen, en zo ja, hoe groot die klapper zal worden."

"En dan resteert de vraag voor welke positie Ajax dan nog eens de knip trekt. Een linksbenige verdediger, een controleur of een spits. Heitinga zag in de oefencampagne flinke gaten achterin, maar in zes duels ook geen spits een doelpunt maken. Waar ga je de laatste centen dan aan uitgeven?" vraagt Inan zich tot besluit af.