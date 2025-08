Ajax slaat slag: toptalent tekent volgende week meerjarig contract

Abdellah Ouazane gaat zijn contract bij Ajax verlengen, zo meldt Voetbal International. De zestienjarige spits zag recent een overstap naar Real Madrid op het laatste moment afketsen en staat nu voor een langer verblijf in Amsterdam, waar hij volgend seizoen zal gaan uitkomen in Jong Ajax.

De overstap van de talentvolle Ouazane leek begin juni volledig in kannen en kruiken. De middenvelder, wiens contract in Amsterdam afloopt, maakte namens Marokko grote indruk op de Africa Cup Onder 17 en werd uiteindelijk gekozen tot speler van het toernooi, waardoor De Koninlijke overtuigd zou zijn geraakt. Zelfs een poging van de nieuwe hoofdtrainer John Heitinga om Ouazane op andere gedachten te brengen haalde niets uit, waardoor Ajax slechts een opleidingsvergoeding zou overhouden als de middenvelder een driejarig contract bij Real zou gaan tekenen.

Een maand later kwam echter uit het niets het bericht dat de transfer van Ouazane naar Real Madrid tóch geen doorgang zou gaan vinden. RadioMarca wist toen te melden dat er 'iets in het voortraject mis is gegaan' en dat Real 'niet verantwoordelijk is voor de fout die is gemaakt met deze transfer'. VI-journalist Tim van Duijn schrijft dat de clubarts van de Spaanse grootmacht geen groen licht voor de komst van Ouazane gaf: "Hoewel Ouazane geschikt is voor profvoetbal en geen ernstige aandoeningen heeft, werd de transfer toch afgeblazen", aldus Van Duijn.

Kort na het afketsen van de transfer werd duidelijk dat Ajax alsnog een poging zou gaan wagen om Ouazane langer aan boord te houden. In die opzet zijn de Amsterdammers dus geslaagd. Van Duijn schrijft dat de middenvelder, ondanks interesse van andere topclubs, ervoor heeft gekozen om bij te tekenen in Amsterdam. "Club en speler zetten de puntjes op de i over een contract voor meerdere jaren. Het tekenmoment staat voor volgende week gepland", aldus de journalist.