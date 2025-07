Ajax wil profiteren van geklapte transfer en opent gesprekken

Ajax is opnieuw in gesprek gegaan met Abdellah Ouazane, meldt Voetbal International. De zestienjarige middenvelder zou de overstap naar Real Madrid gaan maken, maar daar ging eerder deze week een streep doorheen. Ajax hoopt Ouazane nu langer aan zich te binden.

Begin juni werd duidelijk dat de zestienjarige Ouazane op het punt stond een transfer naar Real Madrid te maken. De jongeling had veel indruk gemaakt bij Ajax Onder 17, waarmee hij de interesse van de Spaanse grootmacht had gewekt. Ook zijn prestaties op de Afrika Cup Onder 17 hielpen hem hierbij. Heitinga had er alles aan gedaan om Ouazane op andere gedachten te brengen, maar slaagde daar niet in. De middenvelder zou een contract gaan tekenen voor drie seizoenen in Madrid.

Donderdag werd echter duidelijk dat die transfer er niet van zou gaan komen, aangezien er iets mis is gegaan in het voortraject. Destijds werd niet gemeld waardoor de overstap niet doorging, maar alleen dat de schuld niet bij Real Madrid zou liggen. Volgens VI zijn er tijdens de medische keuring ‘mankementen’ aangetroffen bij de jongeling, waardoor de clubarts van de Spaanse grootmacht geen goedkeuring gaf voor de transfer. Alleen als Ouazane bij een eventuele herkeuring wél wordt goedgekeurd, is een transfer naar Real Madrid nog mogelijk.

Ajax hoopt nu te profiteren van de situatie en het jeugdproduct langer aan boord te houden. Ouazane ontving deze week een uitnodiging om zich weer op De Toekomst te melden en de Amsterdammers zijn inmiddels weer met hem in gesprek. De clubleiding ziet de zestienjarige komend seizoen graag aansluiten bij Jong Ajax. Ouazane zou meerdere opties hebben voor zijn toekomst, maar Ajax is daarvan het meest concreet.

