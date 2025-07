‘Ajax-speler ziet droomtransfer in rook opgaan’

De transfer van Abdellah Ouazane (16) naar Real Madrid gaat niet door, zo weet Ramón Álvarez de Mon van RadioMarca. Volgens de journalist is er iets misgegaan in het voortraject van de transfer, maar hij vertelt niet precies wat. Wel zegt hij dat de fout niet bij Real Madrid ligt.

Begin juni werd duidelijk dat de zestienjarige Ouazane op het punt stond een transfer naar Real Madrid te maken. De jongeling had veel indruk gemaakt bij Ajax Onder 17, waarmee hij de interesse van de Spaanse grootmacht had gewekt. Ook zijn prestaties op de Afrika Cup Onder 17 hielpen hem hierbij. Heitinga had er alles aan gedaan om Ouazane op andere gedachten te brengen, maar slaagde daar niet in. De middenvelder zou een contract gaan tekenen voor drie seizoenen in Madrid.

Volgens Álvarez de Mon gaat er nu een streep door deze droomtransfer van Ouazane, zo meldt de journalist op X. “Helaas heb ik vernomen dat de transfer van Ouazane niet doorgaat”, schrijft hij. “Er is iets misgegaan in het voortraject.” Wat er precies mis is gegaan, laat Álvarez de Mon in het midden. “Real Madrid is niet verantwoordelijk voor de fout die is gemaakt met deze transfer”, voegt hij er later aan toe.

Ouazane speelde sinds de zomer van 2016 in de jeugdopleiding van Ajax, toen hij overkwam van Zeeburgia. Naast Abdellah zou ook zijn oudere broer Zakaria Ouazane de overstap van Ajax naar Real Madrid maken. De achttienjarige spits beschikte over een aflopend contract in Amsterdam, waardoor hij inmiddels transfervrij is. De aanvaller moet in Madrid aansluiten bij Real Madrid C, dat uitkomt op het vierde Spaanse niveau. Of deze transfer wel doorgaat, is niet duidelijk.

El Real Madrid no tiene ninguna culpa de lo que ha fallado en este fichaje. — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) July 17, 2025

