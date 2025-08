Ajax maakt zich geen zorgen over Feyenoord-interesse Itakura

Borussia Mönchengladbach heeft Ajax geïnformeerd over het feit dat Feyenoord zich heeft gemengd in de strijd om . Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom de Duitse club. De Amsterdammers zijn op de hoogte van het Rotterdamse bod, maar maken zich vooralsnog geen zorgen.

Ajax is deze zomer op zoek naar een extra centrumverdediger en is daarvoor uitgekomen bij Itakura. De Japanner, die eerder nog belangstelling genoot van PSV, moet worden gehaald met de miljoenen die binnenkomen van de transfer van Jorrel Hato. De jonge verdediger gaat voor een vaste som van 43 miljoen euro de stap maken naar Chelsea, waarbij Ajax ook een doorverkooppercentage heeft bedongen.

Artikel gaat verder onder video

Gisteren (vrijdag) werd echter bekend dat Feyenoord de transfer van Itakura naar Ajax probeert te kapen. Net als Ajax is ook Feyenoord naarstig opzoek naar een extra centrale verdediger. Dávid Hancko maakte een fraaie transfer naar Atlético Madrid, terwijl Thomas Beelen en Gernot Trauner momenteel in de lappenmand zitten. Daardoor heeft Robin van Persie met zomeraanwinst Tsuyoshi Watanabe slechts één fitte centrale verdediger tot zijn beschikking. In het oefenduel met VfL Wolfsburg posteerde de oefenmeester dan ook Thijs Kraaijeveld naast de Japanner.

Ajax is inmiddels door Borussia Mönchengladbach op de hoogte gebracht van de serieuze interesse van Feyenoord, maar desalniettemin maakt de club uit de hoofdstad zich geen zorgen. Vanwege het goede contact met de Japanse verdediger en zijn zaakwaarnemer Joel Pannick gelooft de club nog altijd in een goede afloop. "Rondom het WK-kwalificatieduel Japan-Indonesië voerde directeur voetbal Marijn Beuker in Osaka een lang gesprek met de voormalig speler van Manchester City", klinkt het in De Telegraaf.

Toch kan Ajax nog niet handelen inzake Itakura omdat de club eerst Jorrel Hato moet verkopen. De negentienjarige verdediger staat op het punt om zijn transfer naar Chelsea af te ronden, maar de deal is nog niet beklonken. "De Japanner zei destijds bereid te zijn daarop te wachten. Sindsdien heeft Beuker contact gehouden en meerdere keren met Itakura en Pannick gebeld", schrijft Mike Verweij.

Ajax heeft voordeel ten opzichte van Feyenoord

De Telegraaf stelt bovendien dat Ajax een streepje voor heeft ten opzichte van Feyenoord omdat de club al zeker is van de competitiefase van de Champions League. De ploeg van trainer Robin van Persie zal zich daarvoor nog moeten zien te plaatsen middels de voorrondes, waarin Fenerbahçe de eerste horde is. Itakura heeft de wens uitgesproken om in het miljardenbal te spelen.