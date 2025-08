Ronald de Boer kritisch op Ajax-parel die 'in potentie 100 miljoen waard is'

Ronald de Boer is kritisch op het spel van , die zondag geen indruk wist te maken in het oefenduel tussen Ajax en AS Monaco (2-2). Het Belgische toptalent was in de woorden van de oud-speler van Ajax 'onbetrouwbaar', waardoor De Boer op dit moment op zijn positie de voorkeur zou geven aan .

Mokio, die pas in februari volgend jaar achttien wordt, beleefde afgelopen seizoen een stormachtige doorbraak bij Ajax. De jonge Belg, die in 2024 overkwam van KAA Gent, deed uiteindelijk achttien wedstrijden mee en was daarin tweemaal trefzeker. Zijn doorbraak leidde in maart van dit jaar zelfs al tot een debuut in de nationale ploeg van België.

Zondag startte Mokio samen met routinier Klaassen en Kenneth Taylor op het middenveld tijdens de laatste oefenwedstrijd die Ajax voor de start van de competitie speelt, waarin Bertrand Traoré vlak voor tijd een gelijkspel uit het vuur sleepte voor de Amsterdammers: 2-2. Nieuwkomer Oscar Gloukh ontbrak overigens nog: de van Red Bull Salzburg overgekomen 'nummer tien' beschikt nog niet over een werkvergunning. De Boer, die onderkent dat Mokio een groot talent is ('In potentie gaat hij over vier jaar voor honderd miljoen euro weg'), toont zich kritisch op het spel van de jonge Belg.

"Als ik Mokio en Davy vandaag zie, dan zet ik op dit moment Davy als enige 'zes' neer", stelt de analist bij Ziggo Sport. "Natuurlijk kan hij dan hulp krijgen van Taylor bij balverlies, maar hij (Klaassen, red.) is zó slim. Hij weet precies wanneer hij moet afhaken of moet druk zetten, maar vooral aan de bal is hij zo rustig", looft De Boer de routinier. "Mokio moet eigenlijk deze wedstrijd terugkijken en dan letten op Denis Zakaria", verwijst de oud-international vervolgens naar de aanvoerder van AS Monaco. "Ik hou van Mokio's spel, hij neemt risico. Dat mag je, dat hoort ook bij Ajax. Maar je moet niet onbetrouwbaar worden. Nou, vandaag vond ik hem onbetrouwbaar. Veel te veel balverlies. In de Champions League wordt dat afgestraft. Hij moet veel zuiniger zijn, betrouwbaar worden", besluit De Boer.