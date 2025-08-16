Live voetbal

Steven Berghuis: 'Ik ben er bij Ajax nooit naar gevraagd, nu wel'

Ajax-speler Steven Berghuis
Foto: © Imago
Dominic Mostert
16 augustus 2025, 06:55   Bijgewerkt: 15 augustus 2025, 23:47

Steven Berghuis heeft een nieuwe status bij Ajax. Voor het eerst behoort hij nu tot de groep aanvoerders: hij geldt als reservecaptain achter Davy Klaassen. Hoewel Berghuis de benoeming waardeert, verandert er in de praktijk ‘niks’.  

Erik ten Hag, Alfred Schreuder, John Heitinga (toen nog interim), Maurice Steijn, John van ’t Schip (interim) en Francesco Farioli: allemaal maakten ze graag gebruik van Berghuis. De multi-inzetbare 33-jarige Ajacied krijgt nu echter voor het eerst de status van viceaanvoerder.

“Ik ben daar in mijn Ajax-periode nooit voor gevraagd. Ik heb de band weleens gedragen omdat Bergwijn, Henderson of Klaassen niet op het veld stonden. Ik denk dat het, met hoe deze selectie in elkaar zit, logisch is dat de jongens die er al langer zijn – Kenneth (Taylor, red.) of ik – hem dragen”, zegt hij tegen ESPN.

“Ik hecht er niet heel veel waarde aan. Het is hartstikke mooi als je 'm om hebt. Het is een eer, maar groter is het niet en het verandert ook niks”, maakt Berghuis duidelijk.

De vicecaptain is blij dat Ajax onder Heitinga aanvallender voetbal wil gaan spelen, na de behoudende tactiek van Farioli. “Daar krijg je veel vertrouwen van. Dat had ik wel gemist. Twee goals en vijf assists is by far het laagste wat ik de laatste jaren heb gehad”, doelt hij op zijn cijfers van vorig seizoen.

“Deze trainer is wat aanvallender en ziet in mij een belangrijke spil in het aanvalsspel. Op de een of andere manier kon ik vorig jaar ook heel erg genieten. Hoe we dat als team deden en de manier van spelen in een andere rol. Ik heb geprobeerd om dat zo goed mogelijk in te vullen. Nu geniet ik weer hiervan”, aldus Berghuis.

Arena
50 Reacties
5 Dagen lid
134 Likes
Arena
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Meer aanvallend spel is natuurlijk leuk, zeker voor de toeschouwers, maar je zult het achterin ook goed voor mekaar moeten hebben en ook op het middenveld. Ik snap de ambitie om het anders te doen dan Farioli, maar eerst moeten de poppetjes op de juiste plek en "het systeem" moet functioneren. Hopelijk gaat dat lukken.

Ajeto!
516 Reacties
1.054 Dagen lid
3.682 Likes
Ajeto!
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Arena, ik hoop het met u mee Sticksie. Maar het is allemaal nog heel broos in Amsterdam

