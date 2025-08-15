'Álvarez slechts derde keus bij Ajax, dat op de achtergrond bezig is met twee andere namen'

Mike Verweij verschaft in de podcast Kick-Off van De Telegraaf duidelijkheid over de interesse van de Amsterdammers in het terughalen van . Volgens de clubwatcher is de kans dat de Mexicaan na twee jaar opnieuw neerstrijkt in de Johan Cruijff ArenA niet bijzonder groot, ook omdat hij 'slechts' derde keus zou zijn in de zoektocht van Ajax naar een nieuwe 'nummer zes'.

Voetbal International kwam vrijdag aan het eind van de ochtend plots met het nieuws dat Álvarez een 'belangrijke kandidaat' is om het middenveld van Ajax te komen versterken. De Mexicaan werkte zowel in Amsterdam als bij zijn huidige club West Ham United al eerder samen met de deze zomer aangestelde trainer John Heitinga en zou op huurbasis moeten terugkeren in de Johan Cruijff ArenA. Wel zou Ajax vóórdat het een move voor Álvarez zou kunnen maken nog afscheid moeten nemen van spelers als Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk en mogelijk ook Brian Brobbey, omdat de financiële mogelijkheden op dit moment zijn uitgeput.

Terugkopen én huren Álvarez op dit moment onmogelijk voor Ajax

Artikel gaat verder onder video

Verweij heeft de berichtgeving uiteraard ook meegekregen en komt in de podcast van De Telegraaf met aanvullende informatie over de mogelijke terugkeer van Álvarez bij Ajax. "Het klopt, zijn naam is besproken. Alleen, op dit moment is het zo: hij is voor veertig miljoen naar West Ham te gaan, dan staat die club waarschijnlijk niet te springen om hem voor minder terug te verkopen. En dat geld heeft Ajax natuurlijk nooit en zal het ook nooit willen uitgeven aan Edson Álvarez. Dan heb je het over een huur. Ajax heeft net twintig miljoen euro aan salarissen bespaard. Ik weet wat hij ongeveer verdient in de Premier League, dat is heel erg veel. Dus: ook huren lijkt op dit moment financieel onmogelijk."

'Álvarez niet de nummer één'

"Op dit moment is trouwens álles onmogelijk voor de nummer zes-positie", benadrukt Verweij vervolgens. "Er moeten eerst spelers uit voordat daar actie op kan worden ondernomen." Bovendien heeft de clubwatcher begrepen dat Ajax zich in eerste instantie op andere spelers wil richten. "Ik denk dat een heleboel fans van Ajax het prachtig zouden vinden als Álvarez terugkomt, maar hij is niet de nummer één en financieel lijkt het op dit moment totaal onmogelijk." Verweij vindt het wel aannemelijk dat West Ham af wil van de Mexicaan én dat de speler zelf open zou staan voor een terugkeer in Amsterdam. "Het WK zal een rol spelen, als hij te horen heeft gekregen dat hij minder gaat spelen bij West Ham, dan kán het heel aantrekkelijk zijn om naar Ajax terug te willen. Maar er moet wel wat gebeuren voordat er iets mogelijk is."

'Schöne heeft het bij Ajax tien keer beter gedaan dan Álvarez'

Valentijn Driessen toont zich geen voorstander van de terugkeer van Álvarez en stelt dat Ajax meer een 'voetballende' speler als indertijd Lasse Schöne nodig heeft als verdedigende middenvelder. "Schöne heeft het daar tien keer beter gedaan dan hij", stelt de chef voetbal van de ochtendkrant. "Ajax wil voetballen, met Heitinga is dat terug. Dan moet je daar niet een breker gaan zetten, alsjeblieft", aldus Driessen. Verweij denkt wél dat Álvarez wat zou kunnen toevoegen, maar herhaalt dat de Mexicaan niet de eerste voorkeur heeft: "Nogmaals, het klopt, Álvarez is besproken. Maar het is op dit moment niet realistisch, ook omdat hij niet de nummer één is op die positie. Ze hebben twee andere namen waarmee ze op de achtergrond bezig zijn, voor het geval dat er andere spelers vertrekken. Maar Álvarez staat op de lijst, dat klopt", besluit Verweij.