Hato openhartig na vertrek bij Ajax: 'Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo veel mee'

Chelsea telde maar liefst 44 miljoen euro neer , toch ziet de jonge verdediger zichzelf niet als de 'man van 44 miljoen'. Dat vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Ondanks de hoge transfersom hoeft de Oranje-international waarschijnlijk nog niet op een basisplaats te rekenen als The Blues het zondag opnemen tegen Crystal Palace

Hato maakte maakte begin augustus de overstap naar Chelsea, dat uiteindelijk het meest doortastend was voor de negentienjarige linkspoot. In Londen heeft Hato zijn krabbel gezet onder een verbintenis tot de zomer van 2032.

Na zeven jaar kwam er voor Hato dus einde aan zijn tijd bij Ajax, dat hem in de zomer van 2018 oppikte uit de jeugd van Sparta Rotterdam. Waarom de verdediger besloot te vertrekken uit Amsterdam? "Ik heb er best lang over nagedacht wat ik deze zomer zou doen", bekent hij. "Nadat ik tweeënhalf jaar bij Ajax in het eerste had gespeeld, voelde ik dat ik klaar was voor een nieuwe uitdaging, een nieuwe stap, een nieuw avontuur. En de eerste indruk bij Chelsea is heel goed. Tijdens de gesprekken voor mijn transfer voelde ik al dat het een heel warme club is die goed bij me past.”

Of het voor Hato lastig te beseffen is dat hij nu de 'man van 44 miljoen' is? ",,Dat ik voor dat bedrag ben verkocht, is natuurlijk goed voor Ajax, omdat het de club financieel helpt. Maar ik zie mezelf niet als de ’man van 44 miljoen’, hoor. Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo veel mee. Het zegt me eigenlijk heel weinig", stelt de verdediger.

Door de wedstrijden met het Nederlands elftal in de Nations League tegen Duitsland en Spanje voelde Hato dat hij klaar was voor een stap naar het buitenland. "Dat waren wedstrijden waarin ik mezelf kon laten zien", stelt de negentienjarige linkspoot. "En ik denk dat ik dit ook heb gedaan. Ik heb met de bondscoach gesproken, hem verteld dat ik graag de stap naar Chelsea wilde maken en uitgelegd waarom. De Premier League is de beste competitie ter wereld. En net als tegen Duitsland en Spanje kan ik me daar meten met de beste van de beste spelers. En die uitdaging wil ik aangaan", besluit hij.

Hato ontzettend ambitieus met Chelsea

Hato brandt dan ook voor ambitie om zich te laten zien bij Chelsea. "Als team kunnen we vier prijzen winnen en daar gaan we voor. Voor mezelf is alles nu nog nieuw, maar uiteindelijk wil ik mezelf laten zien in de Premier League en zo veel mogelijk minuten maken", besluit de jongeling, die uiteindelijk in het Ajax-shirt tot 111 officiële wedstrijden kwam.