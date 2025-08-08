Live voetbal

'Chelsea wil na Hato andere groeibriljant van Ajax overnemen'

Ajax-spelers Jordan Henderson, Josip Sutalo, Kenneth Taylor, Anton Gaaei en Kian Fitz-Jim
Foto: © Imago
Mingus Niesten
8 augustus 2025, 15:21

Chelsea heeft deze zomer al Jorrel Hato voor een slordige 45 miljoen overgenomen van Ajax, maar nu is de Londense club ook in de markt van Aaron Bouwman (17). Dat meldt het Engelse Football Insider. Scouts van de club zagen de centrale verdediger aan het werk tijdens de Como Cup.

Bouwman heeft nog geen Eredivisie of KNVB beker-minuten achter zijn naam staan, maar tijdens de afgelopen voorbereiding kreeg hij veel kansen van John Heitinga. De verdediger werd door de nieuwe coach overgeheveld naar het eerste en startte vervolgens vrijwel alle oefenduels, mede door de blessure van Josip Sutalo. Vaak maakte Bouwman ondanks zijn nog jonge leeftijd een goede indruk.

Tijdens de halve finale van de Como Cup (Ajax - Celtic, 5-1), zaten er scouts van Chelsea op de tribune, weet Football Insider. Zij zagen Bouwman een goede wedstrijd op de mat leggen en aan het eind van het duel een werelddoelpunt maken. Mede dankzij deze wedstrijd ziet Chelsea in Bouwman 'het volgende toptalent van Ajax'.

Volgens Football Insider zou Chelsea al een move willen maken voor de verdediger. Na de komst van Hato is het nog maar de vraag of Bouwman ook echt deze zomer aangetrokken zal worden, maar zo niet, dan houdt de wereldkampioen de jongeling de komende tijd flink in de gaten.

Collage van Noa Lang, Sem Steijn en Jorrel Hato met het Eredivisielogo en twee pijlen

Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26: FC Twente verhuurt Sayf Ltaief in de Eredivisie

Guus Hiddink tijdens de uitreiking van de Eredivisie Oeuvre Award aan Ronald Koeman

Hiddink wijst titelfavoriet Eredivisie aan: 'Dit is een goede move geweest'

Alex Kroes met op de achtergrond het logo van Ajax

Vink doet dringende oproep aan Kroes: ‘Hem kun je niet het hele jaar daar neerzetten’

HocusPocus
0 Reacties
14 Dagen lid
0 Likes
HocusPocus
Link gekopieerd!
    2
    + 1
avatar

Nou liever niet, zou ik zeggen.

ERIMIR
2.176 Reacties
397 Dagen lid
35.116 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
    4
    + 1
avatar

Chelsea wil hem waarschijnlijk voor een schijntje overnemen. Laat Bouwman maar eerst bij Ajax groeien en bloeien.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Aaron Bouwman

Aaron Bouwman
Team: Jong Ajax
Leeftijd: 17 jaar (28 aug. 2007)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
14
0
2023/2024
Jong Ajax
1
0

