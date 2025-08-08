'Chelsea wil na Hato andere groeibriljant van Ajax overnemen'

Chelsea heeft deze zomer al Jorrel Hato voor een slordige 45 miljoen overgenomen van Ajax, maar nu is de Londense club ook in de markt van (17). Dat meldt het Engelse Football Insider. Scouts van de club zagen de centrale verdediger aan het werk tijdens de Como Cup.

Bouwman heeft nog geen Eredivisie of KNVB beker-minuten achter zijn naam staan, maar tijdens de afgelopen voorbereiding kreeg hij veel kansen van John Heitinga. De verdediger werd door de nieuwe coach overgeheveld naar het eerste en startte vervolgens vrijwel alle oefenduels, mede door de blessure van Josip Sutalo. Vaak maakte Bouwman ondanks zijn nog jonge leeftijd een goede indruk.

Tijdens de halve finale van de Como Cup (Ajax - Celtic, 5-1), zaten er scouts van Chelsea op de tribune, weet Football Insider. Zij zagen Bouwman een goede wedstrijd op de mat leggen en aan het eind van het duel een werelddoelpunt maken. Mede dankzij deze wedstrijd ziet Chelsea in Bouwman 'het volgende toptalent van Ajax'.

Volgens Football Insider zou Chelsea al een move willen maken voor de verdediger. Na de komst van Hato is het nog maar de vraag of Bouwman ook echt deze zomer aangetrokken zal worden, maar zo niet, dan houdt de wereldkampioen de jongeling de komende tijd flink in de gaten.