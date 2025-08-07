Hiddink wijst titelfavoriet Eredivisie aan: 'Dit is een goede move geweest'

Guus Hiddink vindt dat regerend landskampioen PSV komend seizoen opnieuw favoriet is voor de titel in de Eredivisie. De selectie van trainer Peter Bosz maakte deze zomer een ware transformatie door, iets waar Hiddink zich voorstander van toont: “Ik denk dat dit een frisse wind geeft in Eindhoven.” Hiddink ziet tegelijkertijd dat Feyenoord ‘ambitieus’ bezig is op de transfermarkt en vindt Ajax ‘nog een beetje zoekende’.

PSV moest deze zomer toezien hoe doelman Walter Benítez, centrale verdediger Olivier Boscagli én spits en aanvoerder Luuk de Jong transfervrij de deur uitliepen. Buitenspelers Noa Lang en Johan Bakayoko en middenvelder Malik Tillman werden op hun beurt voor flinke transfersommen verkocht. Tegenover hun vertrek staat de komst van keepers Matej Kovár en Nick Olij, verdedigers Yarek Gasiorowski en Killian Sildillia en aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Pléa. De komende weken lijkt de club daar nog een aantal aanwinsten aan toe te gaan voegen, waarvan Dennis Man zomaar eens de eerste zou kunnen zijn die gepresenteerd wordt. PSV is momenteel in onderhandeling met Parma, de huidige werkgever van de Roemeense rechtsbuiten.

FCUpdate was donderdagmiddag aanwezig in Utrecht, waar Hiddink de Eredivisie Oeuvre Award mocht overhandigen aan zijn voormalig pupil én assistent, de huidige bondscoach Ronald Koeman. Na afloop van de uitreiking liet Hiddink in gesprek met deze site zijn licht schijnen over de krachtsverhoudingen in de Eredivisie.

PSV, toch wel ‘uw’ club, heeft afscheid genomen van een aantal bepalende spelers van de afgelopen jaren. Hoe kijkt u aan tegen de vervangers die de club vooralsnog gehaald heeft?

“Ik heb de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gedeeltelijk op tv kunnen zien. Ik denk dat PSV een goede move gemaakt heeft door te zeggen: ‘We zijn nu een jaar heel goed kampioen geworden en een jaar met behulp van een falend Ajax, maar wel kampioen', dan is het altijd mijn filosofie geweest om dan op een gegeven moment toch te gaan vernieuwen en door te selecteren."

“In de oude dagen zeiden we: ‘Kampioen geworden, de beste spelers kunnen of mogen vertrekken’. Je incasseert een goede som en die ga je weer investeren in twee, drie, vier nieuwe spelers. Dat hebben ze gedaan en ik denk dat dat een frisse wind geeft in Eindhoven. En degenen die erbij gekomen zijn hebben tot op heden goede prestaties geleverd.”

Is PSV wat u betreft daarmee dan ook favoriet voor de titel, voor zover je dat een paar weken voor het sluiten van de transfermarkt kunt zeggen?

“Ja, al hopen we dat die transfermarkt nu eindelijk een keer gesloten kan worden op het moment dat de competitie begint, maar dat is een zijsprongetje. Maar ja, PSV is favoriet.”

“Ik denk dat Ajax nog een beetje zoekende is, die zijn nog wel bezig. En op het moment dat we dit opnemen is Feyenoord net geweest, gisteravond (tegen Fenerbahçe, red.). Ik vond ze een helft heel goed en heel intens speelden. Ze hebben een paar jongens in de verdediging staan die toch wel garant staan voor stevigheid in de ploeg. En die kenden elkaar nog maar een dag, ook dat nog, dus die zijn nog helemaal niet ingespeeld.”

“Kortom: niet alleen PSV wil uiteraard graag weer kampioen worden, maar ik denk dat Feyenoord ook ambitieus is met de ploeg die ze nu aan het samenstellen zijn. En Ajax is nog een beetje onduidelijk op dit moment, maar daar wordt hard aan gewerkt.”