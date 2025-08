Hans Kraay junior voorspelt kampioen van de Eredivisie: 'Dan denk ik toch...'

Hans Kraay junior verwacht dat PSV komend seizoen wederom kampioen wordt van de Eredivisie. Dat voorspelt de ESPN-verslaggever in een video van zijn werkgever. Daarnaast verwacht Kraay junior ook successen voor Feyenoord en Ajax.

Het nieuwe seizoen werd afgelopen zondag afgetrapt met de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarin was PSV met 2-1 te sterk voor Go Ahead Eagles. Komend weekend gaat dan na enkele weken zomerstop het nieuwe seizoen in de Eredivisie weer beginnen. Tijd dus voor alle analisten om hun voorspellingen voor de nieuwe voetbaljaargang erop los te laten.

Ook Kraay jr. werd door zijn werkgever ESPN geconfronteerd met een aantal zaken. Bijvoorbeeld wie er kampioen van de Eredivisie gaat worden. Dat bleek voor de verslaggever niet een al te makkelijke vraag om te beantwoorden. "Ik denk echt dat het een heel close call gaat worden. Ajax, Feyenoord en PSV gaan héél dicht bij elkaar eindigen. Maar dan denk ik toch PSV", vertelt de oud-voetballer, die verwacht dat Feyenoord beslag gaat leggen op de KNVB Beker.

Bij de strijd om de topscorerstitel verwacht Kraay jr. een tweestrijd. "De topscorer... dat wordt denk ik toch een strijd tussen Sem Steijn en Ricardo Pepi. En ik denk dat Pepi er héél veel gaat maken. Dus ik zeg Pepi." De Amerikaanse spits is voor het ESPN-boegbeeld ook de one to watch. "Hij is snel, technisch, maakt heel beheerst af... Dat is voor mij de one to watch."

Hoewel Ajax volgens Kraay jr. in eigen land naast alle prijzen gaat grijpen, heeft hij wel een goed gevoel over de Amsterdammers in Europees verband. "Als er nog een paar spelers bijkomen... Dan hebben we allemaal wat. PSV de titel, Feyenoord de beker en Ajax het verst in Europa", gaat hij lachend verder.

Kees Smit de grote verrassing komend seizoen

Kraay jr. verwacht dat AZ-middenvelder Kees Smit de grootste verrassing van het komende seizoen wordt. "Daar moet ik gelijk aan denken. Maar iedereen ziet hem nu. Ik zag hem bij Jong AZ en ik vind hem zo leuk brutaal aan de bal. Als hij ook nog doelpunten gaat maken... Ik ben groot Keessie-fan, haha", aldus de verslaggever, die zich tot slot ook buigt op de promotiestrijd naar de Eredivisie. "Almere City wordt kampioen en Willem II en RKC Waalwijk gaan met z'n tweeën lang uitvechten wie er als tweede ploeg rechtstreeks naar de Eredivisie mag."